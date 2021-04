Schumer går inn for legalisering av cannabis i hele USA: – Biden får si det han vil

Det er i et eksklusivt intervju med avisen Politico at majoritetsleder Chuck Schumer deler sine planer for cannabis-legalisering.

Schumer har jobbet tydelig for legalisering siden april 2018, og det var en del av valgkampen til Demokratene i 2020.

Nå som han sitter med majoriteten i senatet, er arbeidet med å utforme nye føderale lover rundt cannabis, i gang, opplyser han.

Og han vil ikke la president Joe Biden få for mye å si i saken.

– Jeg kommer til å legge fram mine argumenter for ham, som flere andre vil, men på et tidspunkt må vi gå framover. Og det er det, han får si det han vil, sier han til avisen.

40 prosent

40 prosent av amerikanere bor allerede i delstater hvor cannabis-bruk er lovlig; sist ut var New York som legaliserte bruken etter flere år med uenigheter.

Dette innebærer at innbyggere i New York over 21 år både kan bruke og dyrke cannabis uten at dette er straffbart.

President Biden har tidligere vært skeptisk til legaliseringen, men dette vil altså ikke Schumer ta noe særlig hensyn til.

– Legaliseringen de stedene vi allerede har gjort dette, det har gått veldig bra. Det har vært en stor suksess. Alle de negative tingene vi ble advart mot i forkant skjedde ikke, og folk har fått større frihet, sier han.

Ble advart

Schumer selv sier at han før 2018 var skeptisk til å legalisere cannabis.

– Men de siste årene har tenkningen min utviklet seg. I begynnelsen tenkte jeg at legalisering ville føre til økt kriminalitet, økt rusmisbruk og generelt mye vondt, sier han.

Schumer sier at han nå forbereder senatorene på at det vil komme en avstemning der de må ta stilling til spørsmålsstillingen om legalisering før eller siden.

– Og det vil skje snart. Akkurat når er ikke klart, men snart, sier han.

Rusreform i Norge

Under landsmøtet til Miljøpartiet de Grønne (MDG) i mars i år, gikk partiet inn for en legalisering av bruk av cannabis, og en regulering av omsetningen, i Norge.

Også regjeringen har i sin rusreform et ønske om å fjerne straff for bruk og oppbevaring av mindre mengder cannabis.

– Straff skal erstattes med obligatorisk oppfølging, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby da rusreformen ble lagt fram i februar i år.

Det understrekes at det ikke er snakk om en generell legalisering av bruken i Norge.

Rusreferomen i Norge er nå ute på høring, med høringsfrist 15. mai.