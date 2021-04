DMX på respirator

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tilstanden til Where The Hood At-rapperen er kritisk.

Lørdag kveld kom meldingen om at DMX var hastet til et sykehus i White Plains, New York.

Rapperen, som egentlig heter Earl Simmons, skal ha tatt en overdose som igjen skal ha trigget et hjerteinfarkt. Dette skal ha skjedd i hans eget hjem klokken elleve fredag kveld lokal tid.

Advokaten hans, Murray Richman, bekrefter nå overfor CNN at rapperen får pustehjelp ved hjelp av en respirator.

– Vært en kriger hele sitt liv

TMZ gjengir en offentlig uttalelse fra en av representantene til DMX. Der kommer det frem at tilstanden hans er kritisk.

«Earl har vært en kriger hele sitt liv. Dette er bare enda en hindring han må bekjempe», står det.

Videre kommer det frem at barna nå flyr til New York for å være sammen med sin far. Avslutningsvis står det:

«Familien er overveldet av all kjærlighet, støtte og bønn de har mottatt for Earl. Livet hans og musikken hans har vært en kilde til inspirasjon og styrke for så mange mennesker rundt omkring i verden. Det er godt å se at fansen gjengir den kjærligheten til ham i en tid hvor han trenger det».

Trøblete fortid

DMX kom ut av fengsel i januar 2019 etter å ha sonet et år for skattesvindel. Rapperen har kjempet mot sin rusavhengighet i flere år, og har vært innlagt på rehab en rekke ganger. Hans forrige opphold var i 2019.

Simmons ble kjent på slutten av 1990-årene. Han ga ut sitt første album i 1998, og albumet debuterte på førsteplass på Billboard-listen. Også hans fire neste album toppet den amerikanske albumlista.

Han er mest kjent for sangene «X Gonna Give It To Ya», «Party up» og «Where The Hood At».