Hektiske og usikre måneder venter friidretten

Norges friidrettsstjerner venter hektiske måneder foran OL i juli. Usikkerheten rundt treninger og løp gir hodebry for flere, blant dem Gjert Ingebrigtsen.

På veien mot OL venter intense måneder med mye trening for friidrettsstjernene i Norge. I Team Ingebrigtsen sier trener Gjert Ingebrigtsen at usikkerheten rundt hva som skjer før OL fortsatt rår innad i gruppa.

– Først må det bli OL, men det regner vi med, sier han.

I mars sa Ingebrigtsen til NTB at han var skeptisk til å dra til OL uten vaksine. Nå kan det virke som at treneren har fått mer troen på at de reiser uansett.

– Så lenge Norge sender en tropp, føler vi oss sikre på å dra til OL, sier trenerpappaen.

Også hekkstjernen Karsten Warholm sier at planen er å delta uansett.

– Vi skulle selvsagt helst sett at vi fikk vaksinen i god tid før avreise. Om det ikke skulle skje, så er planen å delta i OL uansett, sier han til NTB.

Treningsopplegg

Ingebrigtsen sier at koronapandemien ikke har hatt noen innvirkning på graden av trening, og at det er i høyden løpersønnene hans skal spisse formen.

– Vi skal trene massevis i høyden. Det er vi helt avhengige av, sier han.

Han viser til at de trenger høydetreningen for å være på toppnivå, og at de vil bruke inntil tre måneder i høyden.

– Vi har ikke bestemt hvor det blir ennå, men det blir i hvert fall to og en halv til tre måneder med høydetrening, fastslår han.

For Sondre Nordstad Moen er trening i Italia et mål etter et løp i Japan i starten av mai, men det er ifølge manager André Hjorteseth uvisst om det blir tilfelle.

– Veien er uviss etter Japan. Om han kan ta turen til Italia eller om han må hjem igjen, sier Hjorteseth til NTB.

Bislett Games?

Warholm sier at han gleder seg til å delta på Bislett Games i juni.

– Det er alltid hyggelig å delta på Bislett Games, og det er et fint stevne å teste formen i, sier han.

Warholm viser til at treningen før OL hittil har vært i rute, og at han virkelig ser fram til å delta på Bislett også i år.

I Team Ingebrigtsen er ikke planene hundre prosent lagt for hva som blir veien videre konkurransemessig, men trener Gjert føler seg sikker på at det i hvert fall ikke blir i Norge. Han tror nemlig ikke at det blir noe Bislett Games.

– Jeg tror ikke det blir noe Bislett Games, sier han, før han legger til:

– Eller tror og tror. Bislett Games ser vanskelig ut.

Han legger til at Ingebrigtsen-brødrene håper å få sprunget noen løp i juni, deriblant Diamond League-stevnet i Roma tidlig i måneden.

OL i Tokyo går i gang 23. juli, men friidretten starter først i mesterskapets annen uke.

(©NTB)