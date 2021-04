Påtalemyndigheten setter spørsmålstegn ved Floyds dødsårsak

I kjølvannet av George Floyds død konkluderte den første obduksjonsrapporten fra Hennipin County at Floyd døde av hjertesvikt, og andre underliggende helseproblemer, deriblant høyt blodtrykk og narkotikabruk.

I forrige uke stilte påtalemyndigheten i rettsaken mot drapstiltalte Derek Chauvin spørsmål rundt om dette stemmer.

– Dette dreier seg ikke om en dødelig hjertesvikt, sa aktor Jerry Blackwell før han videre hevdet at Floyd døde som følge av oksygenmangel.

Blackwell ramset videre opp navnene på seks medisinske eksperter, som han hadde vært i kontakt med i forberedelsen før rettsaken.

Ifølge Star Tribune har flere jurister i ettertid sagt at påtalemyndigheten ved dette tok avstand fra rettsmedisineren Andrew Bakers obduksjonsrapport.

– Vanligvis så er det forsvaret som stiller med slike alternative eksperter, som de bruker til å bestride legenes obduksjonsrapport. Men her, så er uenigheten innad på statens side, istedenfor mellom staten og forsvaret, sier jurist Susan Gaertner til avisen.

– Uvanlig

Det er ikke legenes ansvar å avgjøre hvem som har skyld i at noen har dødd, de skal kun avgjøre hva som er årsaken.

Men i en straffesak hvor noen har dødd, så pleier rettsmedisinerens konklusjon likevel å forbli ubestridt av påtalemyndigheten.

– Det virker som at påtalemyndigheten tar utgangspunkt i at Bakers obduksjonsrapport er feil, eller at den kan være tydeligere. Det er ekstremt uvanlig å spre usikkerhet om din egen rettsmedisiner, sier professor Joe Daly til Star Tribune.

Tre obduksjonsrapporter

Bakers obduksjonsrapport er én av to fra offentlig hold. Den andre, også denne fra Hennipin County, konkluderte imidlertid med at Floyd fikk hjertestans som en direkte følge av at politiet la et trykk mot nakken hans.

Begge rapportene kom frem til at Floyd hadde blitt drept – det er altså selve dødsårsaken som skiller obduksjonsrapportene. Ifølge rapportene kunne man ikke si sikkert at Floyd hadde blitt kvelt.

En tredje obduksjonsrapport, bestilt av Floyds familie, konkluderer med at han døde av kvelning som følge av et trykk mot nakken og ryggen.

Forsvarer

Chauvins forsvarer, Eric Nelson, sa på sin side at obduksjonsrapporten utelukket at Floyd hadde blitt kvelt.

– Baker fant ikke noe som tydet på tegn til kvelning. Det foreligger ingen bevis for at Floyds oksygentilførsel ble begrenset, sa han.

Deretter repeterte han konklusjonen fra Hennipin Countys obduksjonsrapporter, nemlig at Floyd døde av hjertestans som følge av trykk mot nakken og halsen, samt narkotikabruk, høyt blodtrykk og andre underliggende helseproblemer.

Det er tre punkter i tiltalen mot Derek Chauvin. I en norsk rett ville tiltalen tilsvart både uaktsomt og forsettlig drap.

Strafferammen for det strengeste tiltalepunktet, forsettlig drap, er 40 års fengsel i USA. I Minnesota risikerer man imidlertid «kun» 12 og et halvt år i fengsel dersom man har rent rulleblad, noe som Derek Chauvin har.