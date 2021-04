Maas advarer som borgerkrig i Myanmar

– Militærjuntaen har drevet Myanmar til randen av katastrofe på få uker. Mer enn 500 mennesker er allerede drept og tusenvis flykter, sier Maas i en kommentar publisert i en rekke tyske aviser lørdag.

Maas krever at alle aktører må øke presset på regimet slik at Myanmar til slutt går med på å snakke sammen med partnerlandene i Organisasjonen for sørøstasiatiske nasjoner (ASEAN).

– Ingen i regionen er interessert i en borgerkrig i Myanmar, ikke engang dem som ikke er interessert i å redde demokratiet i landet, sier Maas.

Siden kuppet 1. februar har sikkerhetsstyrker slått hardt ned på masseprotestene i landet. Minst 550 mennesker er drept, inkludert 46 barn, ifølge den lokale menneskerettsgruppen AAPP.

FNs spesialutsending til Myanmar, Christine Schraner Burgener, advarte før helgen mot full borgerkrig og et nært forestående blodbad da hun orienterte Sikkerhetsrådet i FN om utviklingen.

