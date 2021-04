FN stanser evakueringen fra Mosambik inntil videre

– Jeg løp for å redde livet mitt, sier Louisa Jose til Reuters.

For ti dager siden sto fembarnsmoren ansikt til ansikt med jihadistene som angrep Palma i Nord-Mosambik. IS har tatt på seg skylden for angrepet og sier byen er tatt over.

– Jeg så dem med bazookaer. De hadde på seg uniformer med røde skjerf knyttet rundt hodet, forteller hun.

Jose er en av flere tusen personer som har flyktet som følge av angrepet som skjedde 24. mars.

Siden 25. mars har FNs matvareprogram evakuert 380 personer, for det meste kvinner og barn.

Titusener på flukt

Nærmere 10.000 mennesker flyktet fra volden i området og har søkt tilflukt i andre deler av provinsen Cabo Delgado. Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IMO) er fremdeles 23.000 mennesker i Afungi-området.

FNs matvareprogram (WFP) har hjulpet ut de mest sårbare fra konfliktområdet, men fredag ble flygningene stanset på grunn av en forverring av sikkerhetssituasjonen. Foto: Dave LePoidevin / MAF via AP / NTB Foto: Dave Lepoidevin

Leger Uten Grenser opplyser til AFP at hjelpeorganisasjonen har evakuert sine medarbeidere fra Afungi «på grunn av en forverring av sikkerhetsforholdene».

En militærkilde i hovedstaden Maputo sier den franske olje- og gassgiganten Total har evakuert alle ansatte etter at en dronevideo viste at opprørere i området var «veldig nær» naturgassanlegget i Afungi.

Stanser evakueringen

Mosambiks nordlige region har vært rammet av et eskalerende islamistisk opprør siden 2017. Forrige uke ble mange drept og titusenvis drevet på flukt da jihadister angrep kystbyen Palma.

FNs matvareprogram (WFP) har hjulpet ut de mest sårbare fra konfliktområdet, men fredag ble flygningene stanset.

– På grunn av en forverret sikkerhetssituasjon har vi inntil videre stanset evakueringen fra Afungi til Pemba, sier talsperson Shelley Thakral til AFP.

Hun sier WFP jobber tett med myndighetene for å vurdere når det er trygt å gjenoppta flygningene.

Troskap til IS

Rundt 100 antatte medlemmer av en islamistgruppe som er kjent som både al-Shabaab and al-Sunna wa Jama'a (ASWJ), innledet 24. mars angrepet mot Palma.

Angrepet i Palma var det siste av mer enn 830 jihadistangrep de siste tre årene som har kostet mer enn 2.600 mennesker livet.

Opprøret i den urolige Cabo Delgado-regionen startet i 2017 og har ført til en humanitær katastrofe i landet som ligner på den under borgerkrigen fra 1977 til 1992.

(©NTB / TV 2)