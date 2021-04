Arteta til TV 2 etter ydmykelsen: – Et sjokk for meg

– Når du ikke gjør det grunnleggende riktig mot denne motstanderen, blir du drept.

Det sier Arsenal-manager Mikel Arteta til TV 2 etter å ha sett sitt eget mannskap være statister mot et Liverpool-lag som til slutt fant veien til målet og endte opp med 3-0-seier på Emirates.

– Dette var en overraskelse. Et sjokk for meg. Vi må rette opp i det fordi vi har skuffet oss selv, klubben og folket vårt.

– Gjorde ikke noe riktig

Arsenal, med Martin Ødegaard på laget, var direkte tannløse og gjorde ikke stort annet enn å forsvare seg. Forsøkene på å spille seg ut bakfra, slik laget har en tydelig plan om, lyktes heller ikke.

– De var bedre enn oss. De fortjente å vinne med marginene de vant med – eller mer. Det er ikke noe spørsmål ved at Liverpool var ekstremt gode og vi var veldig svake, sier Arteta.

– Hvorfor var dere svake?

– De var bedre i alle deler av spillet. De vant alle duellene, alle andreballene og var mye bedre enn oss med ballen. Vi gjorde ikke noe riktig i dag. Når det skjer, ser du forskjellen mellom lagene.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt var også overrasket i pausen over prestasjonen til Arsenal og sa han forventet at laget hadde kommet lenger. Liverpool og Jürgen Klopp derimot lyktes med kampplanen hvor et aggressivt og høyt press skapte store problemer for Arsenal.

– Press-spillet var helt eksepsjonelt. Det var vanskelig for Arsenal å håndtere det. Når du spiller bra og vinner ballen høyt på banen, så spiller du bra kamper. Og bra kamper bør du vinne, sa en fornøyd Liverpool-manager Jürgen Klopp etter kampen.

Må reise seg

Arsenal ligger helt nede på niendeplass og håpet om spill i Europa neste sesong via en god tabellplassering virker å svinne hen. Trolig kan Europaligaen bli veien inn i Champions League neste sesong. Der venter Slavia Praha i kvartfinale torsdag.

– Alt må være helt annerledes enn i dag, sier Arteta kontant om hva som må bli bedre til den kampen.

Også innbytter Cedric Soares var en skuffet mann etter at Arsenal gikk av banen med tap for tolvte gang i ligaen denne sesongen. The Gunners hadde bare ballen i 36 prosent av kampen og skapte ingen store sjanser.

– Vi klarte ikke å finne oss selv i dag. Vi må forbedre oss 100 prosent. Mentaliteten vår må være bedre i hver kamp. Vi har mange kamper i vente, viktige kamper, sier Soares.