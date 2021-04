Jota-dobbel da tannløst Arsenal raknet mot Liverpool

Diogo Jota fikk fart på Liverpool, som har heng på topp fire etter 3-0-seier over Arsenal på Emirates. Avstanden opp til Chelsea på fjerde er på bare to poeng.

Arsenal - Liverpool 0-3 | se sammendrag øverst på siden

Etter et enormt gjesp av en førsteomgang fikk Liverpool omsider uttelling etter hvilen. Takket være en brennhet Diogo Jota.

Jota utløste seier

Mot et Arsenal-lag som var statister og ikke maktet å yte motstand kom gjennombruddet drøyt timen ut i kampen da innbytter Diogo Jota stanget inn 1-0 etter bare tre minutter på banen.

Så ble det satt opp et Mohamed Salah-show på høyrekanten som ble avsluttet med en sylfrekk tunnel på Arsenal-keeper Bernd Leno av Premier League-toppscoreren. Jota strødde enda mer salt i Arsenal-såret da han satte sitt andre for kvelden drøyt ti minutter før slutt.

Klopp og Ødegaard i passiar etter kampen:

Portugiseren er i storform og kommer fra landslagssamling med Portugal der han noterte seg for tre scoringer. 24-åringen ble også matchvinner mot gamleklubben Wolverhampton i den siste kampen før landslagspausen.

3-0-seier fører Liverpool opp på femteplass i Premier League - kun to poeng bak Chelsea, som tapte sin kamp lørdag, på den viktige fjerdeplassen som gir spill i Champions League-neste sesong.

– Veldig, veldig viktig. Vi måtte holde det gående som vi avsluttet (før landslagspausen). To strake seirer og "clean sheets". I dag kom nok en seier og nok en "clean sheet", sier Jota til TV 2.

– Det er fremdeles en lang vei. Vi må gjøre jobben vår og vinne kamper.

Se hele TV 2s intervju med Jota under:

Arsenal fikk slakt

For tabellnier Arsenal var nederlaget nok et skudd for baugen. Martin Ødegaard (22) startet kampen, men satte ikke preg på kampen. Det gjorde heller ingen av hans lagkamerater, som fikk slakt av TV 2s fotballekspert i pausen etter det som ble beskrevet som en «veldig tynn omgang».

– Jeg trodde Arsenal var kommet lenger. Jeg trodde de hadde skapt et såpass bra grunnspill. Hvordan klare å spille seg ut bakfra ... Det er Arsenal vanligvis ganske gode til, sa Erik Thorstvedt.

The Gunners var direkte tannløse og maktet heller ikke å finne ut av det høye og aggressive presset til Liverpool. Ikke at Liverpool var så enormt farlige heller, men det var Merseyside-guttene som dominerte og styrte på Emirates-gresset.

– Press-spillet var helt eksepsjonelt. Det var vanskelig for Arsenal å håndtere det. Når du spiller bra og vinner ballen høyt på banen, så spiller du bra kamper. Og bra kamper bør du vinne, sa en fornøyd Liverpool-manager Jürgen Klopp etter kampen.

Det bygget seg gradvis opp til en scoring i den andre omgangen, og for Trent Alexander-Arnold var det en skikkelig opptur at det var han som stod for det utsøkte og presise innlegget på hodet til Jota, som skaffet 1-0-målet.

Høyrebacken har måttet tåle kritikk denne sesongen for varierende prestasjoner og kom ikke med i landslagstroppen til England som spilte VM-kvalifisering forrige uke. Det spørs om ikke landslagssjef Gareth Southgate tenker seg om en ekstra gang neste gang han skal ta ut troppen ...

– Sensasjonell pasning. Han spilte en eksepsjonell kamp. Det er sånn det er noen ganger. Når du blir kritisert eller folk snakker om deg, så vil du komme med en reaksjon, sa Klopp.