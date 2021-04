Faraoer i prosesjon i Egypt

Mumifiserte levninger av 22 mektige egyptiske herskere fra oldtiden skal lørdag fraktes gjennom Kairos gater – i prosesjon mot et nytt hvilested.

Sikkerhetsstyrkene følger den spesielle begivenheten tett.

Mumiene skal fraktes syv kilometer gjennom den egyptiske hovedstaden, fra det ikoniske Egyptisk museum, der de fleste av dem har vært i over et århundre, til det nye Nasjonalmuseet for den egyptiske sivilisasjonen.

Prosesjonen omtales som faraoenes «gylne parade». 18 konger og fire dronninger skal fraktes på hver sin plattform dekorert på gammelegyptisk vis.

Prosesjonen lørdag ettermiddag skjer i kronologisk rekkefølge, med den eldste faraoen Sekenenra Tao II, som hersket over Sør-Egypt for rundt 3.600 år siden, først.