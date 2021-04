Solskjær utelukker ikke at han går for kritisert løsning

Søndag kl. 20.30: Se Manchester United-Brighton på TV 2 Sport Premium eller Sumo.

David de Gea (30) ble gitt tillatelse til å reise til Spania for å være med på sin kones fødsel.

Det har ført til at spanjolen har mistet de tre siste Premier League-kampene for Manchester United.

Nå er han tilbake. Men om spanjolen går rett inn på laget mot Brighton, vil ikke Ole Gunnar Solskjær avsløre. United-manageren utelukker ikke at han kan komme til å rullere på keeperplass fra kamp til kamp.

– Begge er veldig gode keepere, og begge ønsker selvfølgelig å spille så mye som mulig. Og det vil bli bestemt ut ifra prestasjonene. Vi må tenke på hvem som kan skaffe oss en seier den og den dagen, sier Solskjær på pressekonferansen før kampen.

TØFT VALG: Ole Gunnar Solskjær har fått noe å gruble på når han skal velge keeper. Foto: Oli Scarff

Ble advart av legende

Da Dean Henderson (24) ble hentet tilbake til Old Trafford før denne sesongen, gikk United-legenden Gary Neville hardt ut og advarte mot en uklar rollefordeling blant keeperne.

– Dette er dømt til å bli et problem. Den ene posisjonen på banen hvor du trenger stabilitet, er på keeperplass. Du er nødt til å vite hvem førstevalget er, og kan ikke rotere. Det funker bare ikke. Jeg har aldri sett det funke i noen klubber eller på landslagsnivå, sa Neville da.

Han fikk imidlertid ikke gehør av sin ekspertkollega i Sky Sports, Jamie Carragher. Han uttalte at det var en gunstig situasjon for Solskjær å kunne observere Henderson på kloss hold, for så å ta en avgjørelse sommeren 2021.

På spørsmål om han har en stor keeperavgjørelse å ta i sommer, svarer Solskjær avvisende.

– Jeg forstår spørsmålet og narrativet i media. Når det er potensiell spenning eller kontroverser, vil alle ha en kommentar fra meg. Det jeg kan si, er at jeg har gode valg i begge, sier Solskjær.

Fast Premier League-keeper

Før de Gea dro til Spania, var han mer eller mindre Uniteds faste «Premier League-keeper». Han gikk bare glipp av to kamper. Mot West Ham ville ikke Solskjær ta noen sjanser siden han nylig hadde vært skadet. Kristiansunderen forklarte at de Gea hadde fått et lite tilbakeslag.

Mot Sheffield United ble Dean Henderson (24) foretrukket, klubben han hadde vært på utlån til sesongen i forveien. Da forklarte Solskjær at han tidlig hadde blinket ut kampen som en god mulighet for Henderson.

På spørsmål om Solskjær nå anser Henderson som sitt førstevalg, svarer han unnvikende.

– De to keeperne vil vi trolig ha behov for i de ni pluss – forhåpentligvis – fem kampene til, sier Solskjær, og sikter til Europaligaen.

BENKET: David de Gea fikk ikke slippe til for Spania i VM-kvalifiseringen nylig. Foto: Kirill Kudryavtsev

– Begge vet at vi verdsetter dem høyt. Det er en tøff avgjørelse å vrake én av dem. Dere vil antageligvis få se begge, fortsetter han.

Søndag kl. 20.30: Se Manchester United-Brighton på TV 2 Sport Premium eller Sumo.