Her blir den utspekulerte narkobanden avslørt

Ved bruk av speedbåter har en større narkobande fraktet enorme mengder narkotika mellom Marokko og Spania.

Overvåkningsbilder fra politiet viser at narkobanden fylte opp båtene og kjørte over Middelhavet og opp gjennom Guadalquivir-elven i nærheten av Sevilla, sør i Spania.

Men på lørdag ble banden tatt på fersken. Politiet pågrep 100 personer i en rekke raid. Det ble samtidig beslaglagt fem tonn hasj og 230 kilo marijuana.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Enkelte av medlemmene i narkobanden var utelukkende ansatt for å sørge for at båtene til en hver tid var klar til bruk.

Andre jobbet med å gjemme narkotikaen i lastebiler som fraktet frukt, og som videre ble forsynt til forhandlere over hele Europa, uttalte politiet.

De 100 arresterte vil møte i retten, men en dato for dette er foreløpig ikke satt.