Ødegaard vant sitt første trofé under spesielle omstendigheter

Det ble klart sent lørdag kveld da Real Sociedad slo Athletic Club i Copa del Rey-finalen – drøyt ni måneder etter at Ødegaard forlot klubben han var utlånt til.

Grunnen til at cupfinalen fra 2019/20-sesongen ble spilt først nå, var at koronaviruset herjet for fullt da den egentlig skulle blitt spilt.

I motsetning til i andre land, valgte de ikke å spille cupfinalen på tampen av forrige sesong i Spania. Håpet var at de skulle få spille den med publikum på tribunen.

Martin Ødegaard var i aksjon for Arsenal mens eks-klubben spilte cupfinale. Foto: Catherine Ivill

Slik gikk det altså ikke. Baskerderbyet ble spilt i Sevilla uten supportere.

Til tross for at Ødegaard var opptatt med Premier League-kamp mot Liverpool under finalen, var han en sterk bidragsyter til Real Sociedads cuptriumf.

Han scoret tre mål og slo tre målgivende pasninger på fem cupkamper, blant dem mål i den første semifinalen mot Mirandés.

Cuptriumfen er Ødegaards første trofé når han har vært med som bidragsyter.

På Transfermarkt står Ødegaard oppført med to Champions League-titler for Real Madrid, i 2016 og 2017, samt den europeiske supercupen i 2017. Ødegaard var da innmeldt i Champions League-troppene, men fikk ingen kamper.

MATCHVINNER: Mikel Oyarzabal (til venstre) scoret cupfinalens eneste mål på straffe. Her sammen med svenske Alexander Isak. Foto: Angel Fernandez

PS! Athletic Club får en ny sjanse til å vinne cupen om et par uker. Da skal Bilbao-klubben ut i finale mot Barcelona – i 2020/21-utgaven av Copa del Rey.