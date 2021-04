Råsterke City seiret i toppkampen

Manchester City-toget suser videre mot Premier League-tittelen. Leicester ble for lette i toppkampen mot Pep Guardiolas seiersmaskin.

Leicester - Manchester City 0-2 | se sammendrag fra kampen øverst på siden

Ferden mot Manchester Citys femte Premier League-tittel fortsatte med en overbevisende 2-0-seier over Leicester lørdag kveld.

Utsøkt de Bruyne-pasning

Leicester har kun de to Manchester-lagene foran seg på tabellen, men var langt unna å hamle opp med City på eget gress. Vertskapet parkerte bussen dypt, men barrikaden slo sprekker og klasseforskjellen mellom lagene bare vokste etter hvilen.

Venstreback Benjamin Mendy brukte høyrefoten til sende City opp i 1-0 før Gabriel Jesus doblet kvarteret før full tid.

Arkitekten bak det hele var selvsagt Kevin De Bruyne, som med en majestetisk pasning åpnet hele Leicester-forsvaret og startet med det angrepet som Jesus fikk æren av å avslutte.

– Har du sett på maken, ropte kommentator Endre Olav Osnes i begeistring da pasningen ble vist i reprise.

– Den må gå i pakken for årets beste pasninger, fulgte Erik Thorstvedt opp i TV 2s Premier League-studio etter kampen.

Triumfen gjør at City nå er elleve poeng unna å innkassere Premier League-tittelen. Avstanden ned til United på andreplass er på hele 17 poeng.

– En strålende seier. Et utrolig steg fremover mot å vinne Premier League. Vi er nære, sier City-manager Pep Guardiola.

Tar kamp for kamp

Nå vendes fokuset mot tirsdagens TV 2 Sport-sendte Champions League-kvartfinale mot Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund. City virker ustoppelige for tiden og fremdeles muligheten til å stikke av med fire trofeer denne sesongen.

– Hver gang du ser for langt frem, gjør du feilene. Vi må være sikre på at vi ikke gjør de feilene og ta kamp for kamp. Laget har gjort det bra, så hvorfor endre på denne holdningen, sier Kevin de Bruyne etter kampen.

For Leicesters del har man fortsatt et godt grep om en plass i topp fire som gir spill i Champions League neste sesong. United på andreplass har én kamp mindre spilt, men ligger bare ett poeng foran Leicester. Avstanden ned til Chelsea på fjerde er på fem poeng.

– Om ikke de skal klare dette, så må de kaste det bort selv, sier Erik Thorstvedt, som samtidig passet på å minne om at det var nettopp det Leicester gjorde mot slutten av forrige sesong.