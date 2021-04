Klæbo om langrennsfremtiden: – Tror det er sunt med en forandring

– Langrenn har vært det samme nå i veldig mange år og jeg tror det er sunt med en forandring. Da må alle ta i et tak og se hva som kan være en løsning, sier Johannes Høstflot Klæbo til TV 2.

Selv om sesongen er over, er det nå mye diskusjon rundt langrennssportens fremtid.

Langrennslegenden Bjørn Dæhlie argumenterte overfor VG for at man burde fjerne klassisk stil på verdenscupprogrammet. Han la til grunn at færre og færre nasjoner hevder seg i toppen, og at det vil bli lettere for mindre langrennsnasjoner om det bare er én stilart.

– Det er vel som å banne i kirken det, tror jeg. Jeg synes ikke du skal kutte ut klassisk stil, sa Odd-Bjørn Hjelmeseth til TV 2 om Dæhlies forslag.

Norges skidronning Therese Johaug er også uenig i å kutte ut stilen.

– Jeg føler klassisk må fremdeles være der. Det skaper et spenningsmoment med at noen er bedre i klassisk og noen er bedre i skøyting. Da har flere muligheten til å vise sitt beste, sier Johaug til TV 2 og legger til:

– Jeg er på slutten av min karriere, så for meg spiller det ikke så stor rolle. Men for sportens del er det viktig å beholde begge.

FREMTIDEN: Johannes Høstflot Klæbo mener det bør tas grep for å heve interessen for langrenn. Foto: Ole Magnus Storberget / TV 2.

Høstflot Klæbo tror flere løsninger kan være aktuelle, men at det er viktig å se det store bildet.

– Skal interessen økes, så må det kanskje skje noe. Om det er å fjerne klassisk langrenn eller noe annet, må diskuteres. Jeg tror alle har noen tanker rundt det, sier trønderen, og legger til:

– Hvis folk er enige om at å fjerne klassisk stil er det vi må gjøre, så må vi nå gjøre det. Men jeg tror det er helt andre ting som må gjøres før vi skal kutte ut det ut. Det finnes mange ting som kan gjøres før den tid.

24-åringen syntes det er positivt med diskusjoner rundt utviklingen av sporten.

– Hva som blir den endelige løsningen er vanskelig å si, men at alle tar i et tak og tenker på hva som er mest interessant for fremtiden, er definitivt en diskusjon jeg vil ta del i.