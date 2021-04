TMZ: Rap-legende hastet til sykehus

Det skriver det amerikanske kjendisnettstedet TMZ.

Rapperen Earl Simmons, best kjent under artistnavnet DMX, skal angivelig ha tatt en overdose fredag kveld. Kilder til nettstedet sier at overdosen førte til et hjerteinfarkt.

Tilstanden hans skal være kritisk.

Rapperen har kjempet mot sin rusavhengighet i flere år, og har vært innlagt på rehab en rekke ganger. Hans forrige opphold var i 2019.

Simmons ble kjent på slutten av 1990-årene. Han ga ut sitt første album i 1998, og albumet debuterte på førsteplass på Billboard-listen. Også hans fire neste album toppet den amerikanske albumlista.

Han er mest kjent for sangene «X Gonna Give It To Ya», «Party up» og «Where The Hood At».

Saken oppdateres!