Den 11. november i fjor stengte kranene i Oslo.

Mens skjenkestoppen ved den forrige nedstengingen varte i drøye to måneder, har det nå gått over fem måneder siden hovedstadens innbyggere har kunnet ta seg en øl ute.

Når våren for alvor har meldt sin ankomst, er det mange som nå håper at det vil være mulig å drikke øl snart.

Det gjør også Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap).

– Det er det hyppigste spørsmålet jeg får. Oslo er en ung kommune, og det er mange unge folk som bor her som gleder seg til å nyte sosialt samvær over en øl snart. Og jeg håper at det kan komme ganske snart, men det avhenger at vi får smittetallene ned, sier Steen til TV 2.

– Går opp og ned

Det siste døgnet er det registrert 228 nye smittetilfeller i Oslo. Det er 16 under snittet de sju foregående dagene.

Tallet er imidlertid 57 flere enn på torsdag, men 93 færre enn samme dag forrige uke.

HÅPEFULL: Helsebyråden håper folk i Oslo kan ta seg en øl snart. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Steen sier at vi fortsatt har en vei å gå før gjenåpningen kan starte for alvor i Oslo.

– Nå er det litt opp og ned, men det store bildet er at det går nedover. Vi var godt fornøyd da vi var godt under 100, så det er fortsatt et stykke ned. Hvis vi fortsetter å se en nedgang etter påske, så skal vi se om klarer å få til noen lettelser i løpet av april, sier helsebyråden.

– Glemmer reglene

For etter alle ferier det siste året har trenden vært at smitten har gått opp. Steen håper imidlertid at vi skal slippe dette denne gangen.

– Når vi går bort fra det vanlige, så glemmer vi reglene litt. Men jeg håper denne ferien skal være annerledes. Jeg tror oppmerksomheten rundt smitten og den britiske mutanten er større nå, enn tidligere, sier han.

I neste uke skal byrådet i Oslo etter planen presentere sin plan for gjenåpning. Også statsminister Erna Solberg har varslet at hun håper å legge frem sin plan for Stortinget uken etter påske.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er også forsiktig optimist på tiden fremover.

– Heldigvis så ser smittetallene totalt ut til å ha gått noe ned de siste par ukene. Det er vi helt avhengig av også i tiden fremover. Tallene om innleggelse i sykehus reflekterer situasjonen kanskje en til tre uker tilbake i tid. Hvis vi nå skal få en nedgang i sykehusinnleggelser så må vi fortsatt ha en nedgang i antall smittede.

Dette åpner først

Robert Steen sier byrådet er klar på hva som vil åpne først.

– Skolene skal åpnes først. Det første vi tar sikte på over påske, er å gå tilbake til undervisning på skolene, sier helsebyråden.

Når det kommer til gjenåpningen av resten av samfunnet er situasjonen litt mer usikker.

– FHI har sagt at når alle over 45 år er vaksinert, så kan vi åpne samfunnet litt. Men så er det også en definisjon over hva et åpent samfunn betyr. Oslo har vært ekstremt nedstengt siden begynnelsen av november, og vi har levd med en sosial lockdown hvor ingenting har vært åpent. Dette vil gradvis åpnes før vi har vaksinert de over 45 år, men det avhenger av at smitten holdes nede av deg og meg, sier Steen.