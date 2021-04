Ble beskyldt for å gå renn i norsk landslagsdrakt - da havnet russeren i trøbbel

Den russiske langrennsutøveren Aleksandra Sjimolina havnet i trøbbel under lørdagens tremil i det russiske mesterskapet i Tjumen.

Ifølge avisen Gazeta var den mektige skisjefen Jelena Välbe overbevist om at den 21-årige utøveren konkurrerte i en norsk landslagsdrakt.

Välbe uttalte at løperen ikke burde fått lov til å stille til start fordi det i nasjonale russiske mesterskap ikke er lov til å stille i andre lands drakter.

Videre mente Välbe at juryen ikke hadde gjort en god nok jobb, og at noen skulle ta en alvorsprat med Sjimolina for å finne ut av det hele.

Den unge langrennsløperen måtte dermed forklare seg etter løpet.

– Fargene på drakten er de samme som de norske landslagsdraktene. Men jeg har brukt denne drakten gjennom hele sesongen og betalte 10.000 rubler for den (ca. 2000 norske kroner, jou. anm).

– Den er produsert av fabrikken til Bjørn Dæhlie, og det stemmer at han leverer slike drakter til det norske landslaget. Men drakten er masseprodusert for salg, og jeg har aldri støtt på problemer i forbindelse med drakten min tidligere. Nå får jeg vurdere hva jeg skal gjøre videre, slik at vi ikke får flere episoder, sier Sjimolina til avisen Sport-ekspress.

21-åringen forteller også at det ikke skal være noe tvil om hvor hennes lojalitet ligger.

– Bolsjunov er uansett kulere enn Klæbo. Jeg er definitivt patriotisk, sier Sjimolina, som for øvrig endte på 29. plass i rennet.

Etter at Välbe fikk høre forklaringen, var tonen litt mildere.

– Det så ut som en norsk landslagsdrakt, noe som ikke er tillatt. Hun sier at den ikke hadde noen symboler. Kanskje jeg tok feil, sier hun.

Sjimolina har ennå ikke fått sin verdenscupdebut. Om den tid kommer, vil drakten trolig være byttet ut.