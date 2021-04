CL-plassen i en tynn tråd: – Håper han blir solgt i sommer

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt 1-2

– Sjansene for et salg øker nok om Champions League ryker. Og slik Dortmund fremstod i dag, ser veien opp til de fire beste veldig lang ut, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Selv om Dortmund hadde sine sjanser til å vinne kampen, var det ingen ufortjent seier til Eintracht Frankfurt – som festet grepet om fjerdeplassen.

Med sju kamper igjen, og like mange poeng opp, svinner håpet om en mesterligaplass for Dortmund.

OPPGITT: Erling Braut Haaland fikk det ikke til å stemme foran mål. Foto: Ina Fassbender

– Dortmund er langt unna de aller beste klubbene i Europa, og så god som Braut Haaland er blitt, håper jeg han blir solgt allerede i sommer. For han hører hjemme på et av de aller beste lagene i Europa, fortsetter Mathisen.

Noe som taler for at jærbuen skal bli solgt allerede nå, er at han angivelig har en utkjøpsklausul som først slår inn sommeren 2022.

Den skal være på rundt 75 millioner euro. Etter sigende vil Dortmund kreve det dobbelte for ham nå.

– Det er nå Dortmund kan tjene store penger på Braut Haaland. Raiola og Alfie (Haaland) kommer ikke til å hvile mye i tiden som kommer. Og uten at Dortmund vil si det offentlig, håper nok de også veldig på et salg før neste sesong, mener Mathisen.

EUROPA-TURNÉ: Alfie Haaland og Mino Raiola ble observert i både Barcelona og Madrid torsdag. Deretter skal de ha reist videre til England. Foto: Sport.

Derfor er et salg på trappene

Raiola og Alfie Haaland har de siste dagene vært på rundreise til de største klubbene i Europa. Først gikk turen til Spania for møter med Barcelona og Real Madrid før flyet angivelig satte kurs mot London der møter med Chelsea, Liverpool, Manchester City og Manchester United stod for tur.

Med så mange og enorme beilere er sannsynligheten stor for at Dortmund griper muligheten til sommeren og «casher» inn etter bare ett år med Haaland i klubben. Journalist Duncan Castle sier i podkasten «The Transfer Window» at plan A helt siden Haaland signerte for Dortmund var å få ham solgt etter ett år – gitt at verdien hans hadde økt.

I avtalen som tok jærbuen til Dortmund skal Raiola angivelig ha forhandlet frem en 20 prosents kommisjon på salgssummen ved neste overgang. Ifølge Castle vil Raiola kunne tjene seg 30 millioner euro (300 millioner kroner) rikere dersom Haaland blir solgt for 150 millioner euro, som er en sannsynlig overgangssum det refereres til. Raiolas utbytte fra et videresalg vil bli delt med pappa Alfie Haaland.

Dortmund gikk med på denne avtalen selv om Raiola vil sitte igjen med mer enn det man vanligvis gir agenter ved spilleroverganger.

Det blir også hevdet at sentrale stemmer i Dortmund mener laget er blitt dårligere med Haaland på laget. Det er en følelse av at Haaland er en så stor individualist at man må bygge laget rundt ham 100 prosent for å få det beste ut av ham.

Slik svarer Dortmund

Sebastian Kehl, sjef for førstelagsspillerne i Dortmund, slår fast at klubben planlegger for fremtiden med Haaland på laget.

– Vi ser veldig avslappet på situasjonen. Selvfølgelig følger vi den, men vi hadde en veldig, veldig god prat med Mino (Raiola) og hans far nylig, sier Kehl, ifølge Goal.

41-åringen, med en fortid som spiller i klubben, svarer også på spørsmål om Haaland har bedt om å få dra.

– Jeg vil ikke gå inn på det emnet nå. Fra et bestemt tidspunkt kan vi kanskje ikke lenger påvirke hva fremtiden vil bringe, siteres Kehl på.

Frustrert Haaland

Haaland skuffet nylig ved å gå målløs av banen i tre landskamper på rad.

Tilbake i gult og svart, i nøkkelkampen mot Eintracht Frankfurt, fortsatte han i samme spor – et par dager etter at hans far og agent ble observert i Barcelona og Madrid.

Først sleivet han med den antatt svakere høyrefoten da han ble spilt fri. Så kom Frankfurt-målvakt Kevin Trapp for tett på da han skulle avslutte alene med keeper.

Haaland var tydelig frustrert over de misbrukte sjansene, begge før pause.

ALENE: TV 2s fotballekspert mener at lagkompisene må ta sin del av skylden for at Haaland ikke scoret mot Frankfurt. Foto: Ina Fassbender

I andre omgang ble han spilt fri igjen, men da var skuddvinkelen langt vanskeligere å score fra. Igjen ristet jærbuen oppgitt på hodet da skuddet gikk utenfor.

– Haaland gjør en del fine ting de gangene han er involvert i banespillet, men sjansene han får foran mål for Dortmund blir for en gangs skyld ikke satt i mål, kommenterer Mathisen.

– Til tider blir han veldig alene på topp i Dortmunds angrep, og da får han automatisk vanskeligere arbeidsforhold enn om han hadde hatt flere bevegelser rundt seg, mener TV 2-eksperten.

Skrekkelig start

Dortmund kom skjevt ut på Signal Iduna Park. Bare ti minutter var spilt da Nico Schulz headet ballen i eget mål. Dortmund-forsvareren var både passiv og uheldig i duellen med André Silva.

De gule og svarte kjempet seg imidlertid tilbake i en sjanserik kamp. Emre Can vant duellen etter et hjørnespark. Ballen landet hos Mats Hummels, som tuppet ballen i mål like før pause.

Like før slutt rullet nevnte Silva ballen i mål etter et innlegg fra Filip Kostic. Det skulle vise seg å bli matchvinner-målet.

Om de klarer å kapre fjerdeplassen, som gir Champions League-spill, kan potensielt bli avgjørende for Dortmunds sjanser til å beholde stjerner som Haaland og Jadon Sancho.

