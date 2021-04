Halvvaksinerte Line (33): – Livet står på vent

For en måned siden tok Line Ølmheim Aaserud (33) første dose av AstraZeneca-vaksinen. Nå håper hun at hun slipper å ta neste.

Bare noen dager etter at Line tok første dose med vaksine, måtte hun legges inn på sykehus. Omtrent samtidig stanset FHI og Legemiddelverket all vaksinering med AstraZeneca.

– Skal jeg være helt ærlig, så har jeg blitt litt skremt av det som har kommet frem i det siste og det at jeg sitter her med fortsatt bivirkninger snart en måned etterpå.

Selv om Ølmheim Aaserud er stor tilhenger av vaksiner, har hun ikke lyst til å ta den andre AstraZeneca-dosen.

– Dersom AstraZeneca igjen tas i bruk, ville du tatt den?

– Jeg kunne ikke tenkt meg ny dose nå nei, det vil jeg ikke.

Helsearbeideren sliter fortsatt med det hun mener er bivirkninger av vaksinen.

– Jeg blir veldig fort sliten og har fortsatt vondt i beina. Så det hemmer meg litt i hverdagen, men jeg er veldig glad for at jeg klarer å være på jobb.

Etterlyser mer informasjon

I Norge fikk 121 820 personer AstraZeneca-vaksinen før vaksineringen ble stanset i mars. Og det er enda ikke bestemt hva som vil skje med de halvvaksinerte.

Ølmheim Aaserud synes mye virker usikkert nå.

– Jeg er usikker på hva fremtiden byr på, og med så lite informasjon så vet jeg ikke helt hva jeg skal forholde meg til. Nei, livet står rett og slett på vent.

De vaksinerte har ikke fått noe mer informasjon enn resten av befolkningen, ifølge Ølmheim Aaserud.

– Jeg tar meg selv i å sitte å lese opp og ned på internett for å finne informasjon selv, og det er kanskje ikke den veien det skal gå.

Det eneste hun har fått vite om videre vaksinering er fra media.

– Det føles veldig usikkert. Jeg vet jo ikke hva jeg har i vente. Planlagt neste dose er jo i juni, så jeg har ikke lagt noen planer rundt de dagene i hvert fall.

Åpner for å blande

Det kan imidlertid hende at Ølmheim Aaserud likevel må ta nok en dose med AstraZeneca.

IKKE AVGJORT: FHI vurderer hva som skjer videre for de som har fått første dose med AstraZeneca. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Vi må se på hvilken risiko som er knyttet til det å få AstraZeneca dose to for de som allerede har fått dose en. Man vurderer også i hvilken grad man kan erstatte dose to med vaksine fra andre produsenter, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør i FHI.

FHI vil komme med en avgjørelse den 15. april, men overlege i Legemiddelverket, Sigurd Hortemo, tror Norge vil åpne for en andre dose av AstraZeneca.

– Jeg tror det er overveiende sannsynlig at vaksinen fortsatt vil være en godkjent vaksine. Men det som er viktig er at både myndigheter og enkeltpersoner får klare opplysninger om både fordeler og ulemper, i dette tilfellet denne alvorlige, men sjeldne bivirkningen.

6.-9- april skal det Europeiske legemiddelbyråaet igjen vurdere sammenhengen mellom blodpropp og vaksinen.