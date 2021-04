Sendte melding til broren rett før han drepte politimann

Få timer før han kjørte inn i to politifolk utenfor den amerikanske kongressen, skrev Noah Green (25) på Instagram at han så regjeringen som «den svarte befolkningens fiende».

Omtrent samtidig skrev han en tekstmelding til broren sin, der han skrev:

«Jeg er lei for det, men jeg skal bare reise av gårde og bli hjemløs. Takk for alt du har gjort for meg. Jeg har sett opp til deg siden jeg var et barn. Du har inspirert meg mye.»

De to brødrene bodde sammen, og storebroren forteller til Washington Post at den 25 år gamle gjerningsmannen slet med psykiske problemer.

Reiste fra Virginia

Det går også frem av Greens egen Facebook-profil, der han nylig skrev at de siste årene har vært vanskelige for ham, og at de siste månedene har vært enda vanskeligere.

På den samme profilen, som nå er slettet, har 25-åringen delt saker om gruppen Nation of Islam, en antisemittisk bevegelse som fremmer svart nasjonalisme.

SØRGEDAG. President Joe Biden har beordret at det skal flagges på halv stang både ved Kongressen og Det hvite hus frem til 6. april. Foto: Samuel Corum / Reuters / NTB

Green skrev også, ifølge flere amerikanske medier, at han nylig hadde mistet jobben, og at han slet med bivirkninger av medisiner som han tok. Han mistenkte at myndighetene forsøkte å kontrollere ham.

På Facebook skrev han også at han har stått overfor «utenkelige prøvelser», og at han nå «er på leting etter en åndelig reise». Han viste samtidig til flere bibelsitater om endetiden.

Ifølge storebroren forlot Green deres felles leilighet i byen Covington i Virginia torsdag kveld lokal tid.

Fredag ettermiddag, omkring klokken 13, kjørte Green en blå sedan inn i to politifolk snaut 100 meter fra en av kongressbygningene i hovedstaden Washington D.C.

Skutt på stedet

Den ene politibetjenten, William Evans, døde av skadene han ble påført. Evans hadde jobbet 18 år i kongresspolitiet.

Etter å ha kjørt på politifolkene, krasjet Green bilen inn i en sikkerhetsbarriere ved en av gatene som fører frem til Kongressen.

STANSET HER: Gjerningsmannen løp ut av bilen etter å ha krasjet inn i denne sikkerhetsbarrieren utenfor Kongressen. Foto: AFP / AP / NTB

Deretter hoppet han ut av bilen og løp mot politifolkene med en kniv. Green ble skutt av andre politifolk på stedet. På vei til sykehuset ble han erklært død.

Alle Kongressens bygninger ble stengt etter at det ble meldt om skyting i nabolaget, det som ble kalt en ekstern sikkerhetstrussel, og ansatte fikk beskjed om at ingen fikk gå ut eller komme inn.

President Joe Biden beordret umiddelbart at Det hvite hus skal flagge på halv stang til 6. april.

– Jill og jeg er sønderknust over angrepet mot en sikkerhetspost på Kongressens område, der betjent William Evans ble drept og hvor en annen betjent kjemper for sitt liv, sa Biden fredag kveld.

Nylig utdannet

Ifølge CNN fullførte Green i 2019 en bachelorgrad i finans ved Newport University i Virginia.

Green, som er oppvokst i delstaten Indiana, var ikke tidligere kjent for amerikansk politi, og kongresspolitiet har uttalt at de ikke har noen holdepunkter for å si at angrepet var terrorrelatert.

SIKKERHET: Nasjonalgarden ble raskt satt inn da Kongressen var satt i lockdown. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

Ifølge NBC News sendte Green i desember en søknad til retten der han ba om å få bytte navn, men han møtte aldri opp til behandling av saken.

Nylig var han på ferie i Botswana og Sør-Afrika, men det er ifølge Sky News ennå uklart om turene har noen relevans kobling til gårsdagens angrep.

Fredagens episode skjedde mens Washington fortsatt er på tå hev etter stormingen av kongressbygningen 6. januar, mens valget av Joe Biden som president skulle godkjennes av Kongressen.

Fem personer døde under stormingen, hvorav en politimann, og over 300 mennesker er siden arrestert, inkludert medlemmer av ekstremistgrupper som Proud Boys og Oath Keepers.

FBI har gjort det klart at høyreekstremistiske grupper og noen tilhengere av tidligere president Donald Trump fortsatt utgjør en sikkerhetstrussel.