Lil Wayne har kjøpt nabohuset til Kylie Jenner

Hidden Hills er et inngjerdet boligområde i Santa Monica Mountains-regionen i Los Angeles. Området er kjent for å være proppfullt av kjendiser og nå flytter også Dwayne Michael Carter jr. (38), som han egentlig heter, inn i det luksuriøse strøket. Det skriver TMZ.

NABOER: Snart vil Lil Wayne kunne banke på døren til Kylie Jenner dersom han mangler en kopp sukker. Foto: Charles Sykes

Rundt ham bor stjerner som Miley Cyrus, The Weeknd og Drake. Hans nærmeste nabo blir derimot ingen ringere enn superstjerne Kylie Jenner (23).

Den nye boligen til Wayne har en prislapp på drøye 15 millioner dollar. Det dyreste huset som har blitt solgt i området gikk i 2019 for 22,2 millioner dollar. Før det var det Kanye West og Kim Kardashian som holdt rekorden i områdets dyreste bolig. Paret, som nå er i en skilsmisseprosess, kjøpte i 2014 en bolig for 19, 7 millioner dollar.

Hidden Hills er stengt for uvedkomne. Det vil si at det ikke er mulig for turister å ta en kjøretur inn i området for å sjekke ut de spektakulære husene.

Husets fasiliteter

Det nye huset til Drop the World-rapperen er 1127 kvadratmeter stort, har syv soverom og syv bad. Det skal være store åpne rom med panoramautsikt.

Det er ikke spart på fasilitetene. Det er et eget kjøkken til kokken, frokostsal, underholdningssal, piano og hjemmekino.

Utendørs er det basseng, basketballbane og flere områder med utallige sitteplasser. I tillegg er det et gjestehus med overnattingsmuligheter.

En av verdens rikeste rappere

I tillegg til å være rapper er Lil Wayne låtskriver, manager og skuespiller. Karrieren hans begynte da han var 13 år gammel og siden den gang har han gitt ut 13 album og solgt over 100 millioner plater. I 2012 ble han den første mannlige artisten som slo Elvis Presley med flest sanger på listen «Billboard Hot 100».

En rekke nettmagasiner har laget lister over verdens rikeste rappere. Felles for dem alle er at Kanye West (43) troner på toppen.

I 2020 plasserte Celebrity Net Worth Lil Wayne på tiende plass med en formue på 150 millioner dollar. I februar 2021 plasserte Wealthy Gorilla han på 12. plass. Samtidig plasserte Ledger Note han på åttende plass. Selv om de ulike målingene er uenige i nøyaktig hvilken plassering han faller på, er det ingen tvil om at rapperen har tjent seg opp en formue større enn de fleste.