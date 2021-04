Hauge reddet poeng for Milan mot Sampdoria

Sampdoria - Milan 1-1

Det ble etter hvert tre nordmenn på banen i kampen mellom Sampdoria og Milan lørdag. Det er første gang det har skjedd i Serie A.

Morten Thorsby startet for hjemmelaget, mens Kristoffer Askildsen kom inn i andreomgang.

Fabio Quagliarella (38) ga Sampdoria ledelsen da han utnyttet en grov feilpasning i Milan-forsvaret etter 57 minutter.

Jens Petter Hauge ble byttet inn kvarteret før slutt for å skaffe Milan scoring. Og det leverte han tre minutter før full tid.

Hauge, som har fått lite spilletid de siste to månedene, sikret med det et viktig Milan-poeng. Målet kom etter 87 minutter.

– Det var et viktig og fint mål. Jeg er veldig fornøyd med å endelig ha scoret igjen. Ett poeng er bedre enn ingen, selv om vi alltid jakter tre poeng, sier Hauge til NTB etter kampen.

Han ble spilt gjennom av Franck Kessie og dro iskaldt av Antonio Candreva, før han alene med Sampdoria-målvakt Emil Audero la ballen lekkert i lengste hjørne. Det var 21-åringens andre mål i Serie A så langt. Forrige gang han scoret i ligaen, var mot Napoli i november.

Med til historien hører det at han bare har startet tre kamper. Hauge sier at tilpasningen til et nytt land går bra.

– Jeg jobber med å lære språket og bli enda bedre kjent med lagkameratene mine. Det går bra, og jeg er veldig glad. Så får vi håpe at vi avslutter sesongen på det nivået vi startet den på, sier Hauge.

Den tidligere Bodø/Glimt-vingen har også tre mål i Europaligaen, men ble vraket fra troppen til utslagsrundene.

Kampen endte 1-1. Milan er på andreplass på tabellen med 60 poeng. Sampdoria har 36 og er på tiendeplass.

Milan har fem poeng opp til serieleder Inter, men har i skrivende stund to kamper mer spilt.