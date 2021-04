Svalbard: To redningsaksjoner til samme turfølge

Både fredag kveld og lørdag morgen måtte skuterpatruljer rykke ut for å bistå et turfølge på Svalbard.

Sysselmannen på Svalbard melder lørdag formiddag at de har rykket ut to ganger til et turfølge ved Dronningpasset, rundt 30 kilometer sørøst for Ny-Ålesund.

– Ved begge tilfellene var det for dårlig vær i området til at helikopteret kunne lande. Vi ba derfor Kings Bay om hjelp. De stilte på kort varsel med to skuterpatruljer som hentet ut personen som trengte bistand, opplyser sysselmannsforstebetjent Kjell Lundin.

Første melding kom til Sysselmannen rundt klokken 23 fredag, da det var en person i et skifølge på seks som trengte medisinsk assistanse.

Lørdag morgen kom det enda en melding fra turfølget, om at også en annen person trengte medisinsk bistand, og måtte hentes ut.

De to skadde personene er blitt fraktet til Longyearbyen for behandling.