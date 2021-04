Stor redningsaksjon på Gaustatoppen - mann sklei 700 meter

GAUSTATOPPEN (TV 2): Politiet iverksatte en redningsaksjon etter at en mann i 50-årene sklei 700 meter ned en skråning, på Gaustatoppen i Tinn kommune.

– Det er en mann som har ramlet ned fjellsiden, cirka 700 meter. Men han er i live, og i god behold, sier innsatsleder helse, Ståle Pettersen til TV 2.

Klokken 12.33 skrev politiet at en luftambulanse hadde landet ved pasienten, og at de ville gi ham på stedet. Klokken 13.07 skriver de at luftambulansen har lettet.

INNSATSLEDER: Ståle Pettersen. Foto: Simen Askjer/ TV 2

Pettersen sier at han vil bli fraktet videre til sykehus.

– Hva vet dere om hendelsesforløpet?

– Vi vet ikke mye, men han må ha vært på ski. Det er litt skareføre i dag, og han har kanskje også vært uheldig, sier innsatslederen.

Pettersen forteller også at det var en person som kjente mannen godt, som ringte inn om hendelsen.