Ex on the Beach-Nathan i Taiwan: – Er ikke virus her

Taiwan har over fire ganger så mange innbyggere som Norge. Likevel har Taiwan siden pandemien startet hatt om lag 1000 påviste tilfeller av koronavirus. Til sammenligning nærmer Norge seg 100 000 tilfeller.

Lamont, som opprinnelig er fra Stavanger, var hjemme i Norge en kort periode i vinter for å spille inn Ex on the Beach. Etter innspillingen reiste han tilbake til Taiwan.

– Alt er åpent

Da han ankom, måtte han, som alle andre som reiser inn i landet, testes for korona. Dersom testen var negativ, måtte han sitte 14 dager på karantenehotell. Dersom den var positiv, ville han ha blitt sendt i isolasjon på et sykehus. Ingen får reise rett hjem til seg selv, uavhengig av om de er statsborgere eller ei.

Etter at Lamont avga negativ test, ble han innlosjert på et hotellrom. I 14 dager fikk han ikke lov til å engang stikke hodet ut i hotellgangen. Lamont mener det er suksessoppskriften på et smittefritt land.

– Det er «fair». Belønningen etterpå er at du får leve i et fritt land hvor det ikke er noe korona. Alt er åpent, sier han.

Han forklarer at det er påbud om munnbind i kollektivtransport, men at foruten om det er det ingen restriksjoner.

Snakker kinesisk

På Ex on the Beach kommer det frem at Lamont snakker en hel del språk. Før han bodde i Taiwan, bodde han på Filippinene. Der lærte han seg filippinsk.

– Også møtte jeg en del kinesiske og taiwanske folk på Filippinene, og de sa at dersom jeg ville ha en trygg og god fremtid og tjene bra med penger, da burde jeg lære meg kinesisk.

Å lære seg kinesisk er noe av det mest givende han har gjort for seg selv, forklarer han. 24-åringen mener at språk gir en enorm styrke:

– Alt starter og slutter med kommunikasjon. Det nytter ikke med utdannelse dersom du ikke kan kommunisere.

I tillegg lærte han seg tysk da han hadde det som fag på ungdomsskolen og videregående.

Se Nathan Lamont avgi sin beste sjekkereplikk på kinesisk i videoen øverst i saken.

Drama på Ex on the Beach

Lamont sjekket inn som eksen til Jonas Olofsson (28). I villaen befant Andreas Osterøy (26) seg, som fra før av hadde en relasjon til Olofsson. Da Lamont sjekket inn, oppsto det et trekantdrama mellom de tre guttene.

– De kranglet fordi de begge ville ha meg, men det angikk ikke meg. Jeg sto bare på utsiden og så på, sier han.

Han tok det dog som et kompliment at de begge var interessert i ham. Det ble imidlertid ikke noe romantikk på Lamont i Hemsedal.

– Jeg ventet på at det skulle komme inn noen fine, men jeg skjønte at etter at jeg kom inn så var det slutt på det, sier han og legger til at han synes de heterofile guttene der inne var de fineste.