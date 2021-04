Barn født med tre peniser

Det første rapporterte tilfellet av «triphallia», trippel penis, er et faktum.

Barnet ble født i byen Dahuk, nord i Irak.

Den ene ekstra penisen befant seg rett ved den «ordinære» penisen, mens den andre var nærmere analåpningen.

De to ekstra penisene ble fjernet, «da de ikke hadde urinrør eller noen annen funksjon».

Det er fremdeles uvisst hvorfor barnet hadde tre peniser. Det ble gjort tester for å undersøke om barnet hadde blitt eksponert for alkohol eller narkotika under svangerskapet, men det var ikke tilfelle.

Sjeldent

I snitt blir ett av fem millioner barn født med en ekstra penis, og det har totalt blitt registrert omtrent 100 tilfeller av at et barn har blitt født med to peniser.

Dette er imidlertid den første registreringen noensinne av at et barn har blitt født med tre peniser.

Ifølge forskningsrapporten om barnet, som har blitt publisert i det medisinske tidsskriftet Science Direct, så er ingen tilfeller av tilstanden identiske.

De ekstra penisene kan befinne seg i nærheten av den ordinære penisen, eller andre steder på kroppen.

Må følges opp

Barnet var tre måneder gammelt, da det ble oppdaget at det hadde to ekstra peniser.

Ett år etter at penisene ble operert bort, så hadde ikke barnet noen øvrige plager eller bivirkninger. I rapporten står det likevel at barnet må følges opp i oppveksten, spesielt under puberteten.