Johannes Høsflot Klæbo innrømmer at årets sesong har vært noe for seg selv.

– Det var tungt. Jeg har ikke gått hardt siden St. Moritz, og jeg har ikke trent spesielt mye siden den tid. Å gå skirenn var tyngre enn jeg husket. Jeg kom inn til en høvelig tid i alle fall, sier Klæbo til TV 2 etter å gått inn til foreløpig ledelse i årets utgave av Janteloppet på Hafjell.



Trønderen legger ikke skjul på at årets sesong har kostet krefter, og innrømmer at det er litt deilig at sesongen er over.

– Det er det. Man blir veldig utladet etter VM. Det har vært en spesiell sesong. Det føles som man har trent for seg selv i en evighet. Det blir en litt annen type utladning enn hva man er vant til.

Mesterskapet i Oberstdorf fikk også en særdeles dramatisk slutt for Klæbo. 24-åringen gikk først i VM på femmila, men endte opp med å bli disket etter duellen med russiske Bolsjunov.

Klæbo har brukt den siste tiden på litt andre ting enn langrenn.

– Jeg har brukt mye tid hjemme i huset. Jeg har drevet med litt oppussing med maling og styr.

Men skistjernen har allerede begynt å rette oppmerksomheten mot det som skal skje neste sesong: OL i Beijing.

– Jeg ser frem mot en ny sesong og det å trene mot noe som er veldig, veldig viktig.

– Hva er planen for den kommende tiden?

– Planen er å begynne å trene igjen etter hvert. Det er ikke så mye mer hokus pokus enn det. Jeg skal være en del dager på Skeikampen og gå fine skiturer. Så blir det å sveive i gang etter hvert.

– Vi har en del diskusjoner om hva vi skal den kommende tiden med tanke på høyde og slikt. Vi har mer enn nok å henge fingrene i.

Han er klar på at høydetrening er noe som må til foran det kommende mesterskapet.

– Vi må til høyden hvis vi skal ha sjanse i OL, så enkelt er det.