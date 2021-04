Thiago Silvas West Brom-mareritt fortsetter - Chelsea med totalkollaps etter utvisning

Chelsea - West Bromwich 2-5

Etter Thiago Silvas utvisning, rant baklengsmålene inn for Chelsea hjemme mot «fortapte» West Bromwich. Gjestene vant 5-2 på Stamford Bridge.

Se alle høydepunktene i videovinduet øverst!



– Det var umulig å forutse. Det er et vilt resultat, sier TV 2-ekspert Trevor Morley.

Brasilianeren var tilbake i startoppstillingen for første gang etter et langt skadeavbrekk. Allerede etter 29 minutter måtte stopperen forlate banen etter å ha fått sitt andre gule kort.

– Det er dumt gjort. Spesielt når man har gult fra før av. Det var et farlig forsøk, sier Morley.

Veteranen kastet seg ned for å blokkere et skudd, men i samme slengen ble det et sammenstøt med Okay Yokuslu. Dermed valgte dommeren å vise det andre gule.

Erik Thorstvedt mener at Silva kunne blitt utvist allerede etter tre minutter da han kun fikk gult etter å ha revet ned Pereira som var på vei mot Mendy.

– Den kunne det blitt rødt på, sier TV 2-eksperten.

Det var mot nettopp West Bromwich at Silva fikk Chelsea-debuten høsten 2020. I den kampen gjorde han en stor feil som førte til WBA-scoring, før han ble byttet ut til pause.

Chelsea-manager Thomas Tuchel tok brasilianeren i forsvar etter det stygge tapet.

– Det var ikke bare hans feil. Vi gjorde to store feil i forkant av begge kortene, sier tyskeren.

Med ti mann ble det vesentlig mer krevende for Chelsea. Men de hadde allerede tatt ledelsen tidlig i omgangen etter at Marcos Alonso sendte i vei et knallhardt frispark. Det smalt i stolpen, men på returen var Christian Pulisic på plass og fikset 1-0.

West Brom snudde det etter utvisningen

Det skjedde mye rart i den første omgangen i London. Etter 23 minutter måtte Dara O'Shea kaste inn håndkleet etter at han ved et uhell ble taklet av sin egen lagkamerat Matt Phillips. Inn kom den tidligere Chelsea-spilleren Branislav Ivanovic. Men det gikk bare 13 minutter før serberen var ferdig. 37-åringen så ut til å pådra seg en strekk etter at han tok et voldsomt returløp for å stoppe Timo Werner.

På overtid i omgangen utlignet Pereira for gjestene som nå var 11 mot 10 etter Thiago Silvas utvisning. Angriperen fikk en langpasning fra keeper (!) Johnston og avsluttet elegant ved å vippe ballen over Mendy.

Og det var mer i vente i løpet av de fem overtidsminuttene. Samme mann sendte West Brom opp i 2-1 da han utnyttet slurv i Chelsea-forsvaret. Dermed hadde Chelsea plutselig sluppet inn like mange mål på tre minutter, som de hadde gjort under hele Tuchels Chelsea-periode sammenlagt.

Målfest

Etter 62 minutter økte Callum Robinson ledelsen til 3-1 med en kruttsterk avlsutning. Mendy var sjanseløs da angriperen dunket til på volley etter innlegg fra Furlong. Det var for øvrig Robinsons tredje PL-mål - de to første kom i det forrige oppgjøret mot Chelsea.

Seks minutter senere kom dagens fjerde scoring for bortelaget. Et flott angrep endte til slutt hos Furlong som prikket inn 4-1.

– De ser ut som Barcelona her West Bromwich. Det er enorm fotball fra bortelaget, sa kommentatoren.

Etter 70 minutter fikk Chelsea et ørlite håp om poeng da Mason Mount reduserte. Timo Werner fikk ballen nærmest alene med Johnstone, men tyskeren serverte heller til lagkamerat Mount.

Chelsea styrte det meste på tampen, men det ble likevel West Brom som skulle score kampens siste da Robinson avsluttet med en fin chip over Mendy.

– Dette er en skrell av de sjeldne, sa kommentatoren.

Resultatet betyr at West Brom nå er syv poeng unna trygg plass før rundens resterende kamper skal spilles.

Tuchel og co. står med 51 poeng på fjerdeplass. Både West Ham og Tottenham kan gå forbi i løpet av helgen. Tapet var Chelseas første under tyskerens ledelse. Laget hadde kun sluppet inn to mål under det nye regimet.

Chelsea-manageren var lettere sjokkert etter braktapet.

– Etter utvisningen klarte vi ikke å håndtere situasjonen. Jeg vet ikke hvorfor. Alt som kunne gå galt, gikk galt. Jeg så ikke denne komme. Vi må alle ta ansvar, inkludert meg selv, sier manageren.

– Alle skudd ble mål. Vi hadde store sjanser også. Det var ikke vår dag.

Det er en uttalelse Erik Thorstvedt er enig i.

– Chelsea hadde like mange sjanser, men West Brom var dødelig effektive.