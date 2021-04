Dømt til fengsel etter skandaløs avgjørelse

En serbisk fotballdommer er dømt til fengsel i 15 måneder. Den absurde avgjørelsen, som du kan se øverst, omtales over hele verden.

I kampen mellom Spartak Subotica og Radnicki Nis i 2018 ga Srdjan Obradovic hjemmelaget et svært omstridt straffespark. Det ledet til at Spartak vant 2-0 i en viktig kamp om Europa-plass i den serbiske ligaen.

Saken er omtalt i flere internasjonale medier, deriblant Marca.

I videoen, som du kan se øverst, forsvarer bortelaget et lavt innlegg. Radnicki tror de har klart å rydde unna, før Obradovic helt uten videre gir straffe til hjemmelaget.

Spilleren som hadde forsøkt å blokkere tror ikke det han ser og legger seg ned i vill frustrasjon.

I retten argumenterte dommeren for at han trodde at det var hands, ifølge serbiske Nova. Overfor Novosti bedyrer han sin uskyld.

– Hvis situasjonen var identisk, ville jeg gitt straffe igjen, for det var slik jeg så det, sier han.

Forsvareren hans har varslet at de vil anke dommen, en fengselsstraff på 15 måneder. I tillegg er han utestengt fra serbisk fotball i ti år. Obradovic ble kjent skyldig i å ha misbrukt sin posisjon for å favorisere hjemmelaget, skriver Blic.

Ifølge Telegraf er det ikke første gangen at Obradovic har havnet i søkelyset. Han omtales som en kontroversiell dommer, og skal flere ganger ha gitt bort «mistenksomme» straffer.