Kraftig væromslag: – Vårværet er ikke kommet for å bli

Det vil bli langt dårligere vær den siste delen av påsken, og ruskeværet forsvinner heller ikke med det første.

Storm-metrolog Ina Ynnesdal bekrefter at vårværet ikke er kommet for å bli i landet helt enda.

Kan komme opp til en halvmeter snø

Fredag formiddag sendte Meteorologisk institutt ut et farevarsel om mange centimeter snø i kombinasjon med stiv kuling over de vestlige delene av landet fra søndag av.

Både Møre og Romsdal, Trøndelag og den vestlige siden av landet helt opp til nord vil bli svært våt og kaldt i løpet av søndagen.

– Det blir en nedgang i temperaturen kombinert med sterk nordavind. Mye nedbør kan føre til 10-20 centimeter og kanskje opp mot en halvmeter med snø disse stedene, sier meteorolog Ynnesdal.

Dette gjør at skredfaren vil øke på søndag. I Nordland er det ventet faregrad 4. Faren i Sør-Norge vil øke til grad 3.

– Vær ekstra oppmerksom på tur

Det er meldt væromslag flere steder i landet de kommende dagene. I en pressmelding fredag ettermiddag advarer Røde Kors om at væromslag i fjellet vil skape vansker for skigåere.

– Det er viktig for turgåere å være ekstra oppmerksomme før de går ut, sier Røde Kors.

Røde Kors har følgende råd til de som skal ut på tur: Følg med på værmeldingen for tiden du skal være ute.

Vær oppmerksom på hvordan været har vært i området du skal ut i de siste dagene. Vær særlig oppmerksom på endring i nedbør, vind og sol.

Løyper kan være lagt om. Planlegg turen på kart, og følg med på oppdateringer på skisporet.no.

Nå er det tynn is mange steder, særlig i de sørligste delene av landet. Elver og os er åpne, og det kan være overvann mange steder.

En del løyper er ikke stikket i år, siden enkelte turisthytter ikke er bemannet. Det betyr at ruten man pleier å gå kanskje ikke er kjørt opp eller merket slik man er vant til.

Husk å ha med ekstra klær, siden temperaturene kan skifte fort. Kilde: Røde Kors

Nedbør og mildvær den siste tiden har også ført til at mange vann og elvefar er usikre. Væromslaget fører også til at føreforholdene vil variere gjennom dagen.

– Det kan være is i løypene om morgenen, mens det om ettermiddagen kan være silkeføre. Man kan ikke nødvendigvis se på snøen hvordan forholdene er under. Det er derfor ekstra viktig å være forberede turen før man legger ut, sier Rune Guldahl, som er leder for påskesentralen i Røde Kors.

Ingen høytrykk eller vårvær i sikte

Ellers vil Sør- og Østlandet få mest oppholdsvær med noe forbigående nedbør natt til mandag. Det gjør at noen må være obs på at de kan våkne opp til litt snø på bakken, også i lavlandet.

– Det blir veldig lokale forskjeller, men synkende temperaturer i kombinasjon med nedbør gjør at vi ikke skal så høyt opp for å finne snø, sier Ynnesdal.

Om ikke det blir like vått her, sier meteorologen at Sør- og Østlandet får en merkbar værendring på søndag i møte med nordavind.

Vinden vil øke også i Vestland og i Rogaland, der nedbøren kan potensielt gå over til sludd og snø.

Nordavinden avtar litt fra torsdag, men lavtrykket er likevel kommet for å bli og det blir generelt dårligere vær i tiden fremover, til tross for at det er april måned.

– Det blir mer vinterlige i hele landet. Det blir en kald avslutning på påsken. Våren er dessverre ikke kommet for å bli, sier Ynnesdal.