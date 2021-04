Knut Meiner (65) kjørte langfredag tur retur Trysil-Oslo for å få sitt første stikk i armen.

Da 65-år gamle Knut Meiner hørte at folk takket nei til vaksinering i påsken, ringte han selv vaksinesenteret i bydel Nordre Aker fra påskefjellet.

Og fikk time to dager senere.

Tur retur Trysil-Oslo på langfredag var en liten pris å betale for et etterlengtet stikk i armen.

FØRSTE DOSE: Knut Meiner fikk sin første dose av Pfizer-vaksinen fredag. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Begynnelsen på slutten

– Jeg leste om at de slet med å få folk til å komme i påsken, og siden jeg var i den aldersgruppen som nå skulle vaksineres, så ringte jeg rett og slett, forteller Meiner.

– Jeg hadde flaks, og fikk time på kort varsel. Men jeg befant meg i Trysil.

Avgjørelsen var enkel. To dager senere satt han seg i bilen og kjørte de om lag 20 milene til Oslo.

Fredag fikk han sin første dose med Pfizer-vaksinen. 30 minutter ble tilbragt i et lite avlukke, under tilsyn av sykepleier. Han følte seg helt fin.

– Jeg er veldig tilhenger av vaksiner. Jeg driver en bransje som har vært nesten nedstengt i et år, og for meg er det nesten umoralsk av folk å ikke ta vaksinen, sier Meiner.

Han jobber i eventbransjen. En bransje som er ekstremt hardt rammet av pandemien.

Nå øyner han håp.

– Det er jo noe rent symbolsk da, dette er begynnelsen på slutten på et eller annet vis, sier Meiner.

1 av 10

Nesten 700 000 personer er nå vaksinert med første dose i Norge. I de største byene har nå i overkant av 1 av 10 innbyggere fått første dose, og i hovedstaden har vaksineringen fortsatt med høyt tempo gjennom påskeferien.

I forrige uke fortalte en oppgitt ansatt ved Nordre Akers vaksinesenter at mange av dem hun ringte for å tilby vaksine i påskeferien, ba om å få time etter ferien.

– Jeg skjønner ikke prioriteringen. Heller vaksine i armen enn sherry på Skeikampen, sier Meiner.

Men etter at søkelyset ble satt på senteret, har drøssevis av folk ringt inn og bedt om å få time. I tillegg har mange flere på listen sagt ja. Og Nordre Aker sitt vaksinesenter har hatt fulle timeplaner påsken gjennom, og brukt opp samtlige doser.

– Ta telefonen

Teamleder for vaksinesenteret, Fara Namati, forteller at de fryktet folks påskenei ville føre til forsinkelser. Men det har snarere vært tvert imot.

– Vi har veldig mange i den gruppen vi er i nå, så vi har ikke hatt noen problemer med at det har forsinket vaksineringen, eller at vi har hatt vaksiner igjen. Nå er klokken halv tre og vi er ferdig med den leveransen vi fikk på tirsdag, så vi er godt i rute, sier Namati til TV 2 fredag ettermiddag.

Men det er en ting som har forbedringspotensial.

– Den største utfordringen er at mange ikke svarer på telefonen. Ikke fordi de ikke vil ha vaksine, eller har reist bort og ikke er tilgjengelige, men fordi det ringes fra et ukjent nummer. Eller på en tid på døgnet der man har tatt kvelden, eller tenker at telefonen ikke er viktig.

TA TELEFONEN: Vaksinesenteret i Nordre Aker ringer for å tilby vaksine både sent og tidlig, og fra et ukjent nummer. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Så vi oppfordrer alle til å svare på telefoner uansett. Vi jobber hele påsken, vi kommer til å ringe i kveld, vi kommer til å ringe i morgen, og på søndag og mandag, for å fylle opp neste uke, sier Namati.

– Uheldig

Dette er et problem de også har støtt på i Bergen.

– Vi ringer i hvert fall rundt 200 til 300 stykker per dag minst, for å tilby vaksine. Så hvis det blir en forsinkelse på 2-3 minutter per person, er jo det uheldig, sier Yulia Panina i Koronatelefonen i Bergen kommune.

Svarer man ikke, rykker man i verste fall ned i køen.

Den siste tilgjengelige vaksinen ble satt i Bergen torsdag, så ingen bergensere har måttet droppe påskeferien til fordel for vaksinen, men oppfordringen fra kommunen er krystallklar.

– Ta telefonen når vi ringer, sier Panina.

Ekte optimist

Om seks uker får Meiner vaksinedose to, men lyset i enden av tunellen er allerede så sterkt at «man begynner å bli blenda av toget som kommer mot», sier Meiner.

– Vil du si at du er en optimist?

– Jeg er en optimist. Jeg har vært det i mange år faktisk, helt siden vi skrev den låta i 1989, sier Meiner lattermildt.

For sammen med Jahn Teigen skrev faktisk Meiner den folkekjære låta «Optimist» for over 20 år siden. Den passer godt i dag.

– Nå er vi på vei tilbake til den hverdagen vi har lyst til å ha.

40 mil i bil

Halvvaksinert og klar setter Meiner seg igjen inn i bilen. Foran ham venter 20 mil før det skal skåles for første vaksinedose på hytta.

– Det blir i hvert fall et glass Chablis i kveld, det kan jeg love.

– Nyvaksinert på langfredag. Jeg ser lyst på fremtiden, veldig lyst på fremtiden, sier Meiner.