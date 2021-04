Treningssenter flyttet apparater ut – ble stengt av politiet

– Jeg er helt fortvilet. Det er rett og slett idiotisk, sier Mcleod til TV 2.

Han er styreleder i Ace Racket og Treningssenter og fortalte først om situasjonen i lokalavisen Smaalenenes avis.

I mars strammet regjeringen inn de nasjonale tiltakene mot koronaviruset. Det førte blant annet til at alle treningssentre i Indre Østfold, der Askim ligger, måtte stenges.

På Ace Racket og Treningssenter hadde de allerede et lite uteområde, forteller Mcleod til TV 2. Han bestemte seg for å utvide uteområdet ved å flytte flere apparater ut.

Tilbød flere tiltak

Raskt fikk han beskjed fra kommunen om at uteområdet måtte stenges ned.

– Jeg svarte at «da kjenner dere ikke reglene», for det er ingenting av reglene som forbyr utendørs trening sier, Mcleod og viser til at folk strømmer til tufteparker rundt omkring.

AVSTAND: Det er flere meters avstand mellom apparatene på uteområdet. Foto: Freddie Larsen

Likevel ble han tydelig bedt om å stenge uteområdet, viser e-poster TV 2 har sett. «Det er ikke lov å etablere uteområder som samler mennesker», skriver kommunen.

44-åringen sier at apparatene på hans uteområde hadde 4-5 meter mellom seg, og at han tilbød kommunen å gjøre det til hele 15 meter om de ønsket det.

– Jeg tilbød gratis desinfeksjon, jeg tilbød kluter, jeg kunne hatt et maks antall personer. Jeg kunne til og med bemannet området for å se til at alt ble overholdt, som er mye mer enn hva man kan si om de offentlige tufteparkene, sier Mcleod til TV 2.

FIKK NEI: Styreleder Roddy Mcleod (44) ved Ace Racket og Treningssenter er ikke like blid i dag som på dette bildet. Foto: Privat

I svaret skriver kommunen:

«Det er for så vidt ikke ulovlig med individuell trening utendørs, men treningssentrene skal være stengt og kan ikke etablere senteret utendørs. Dette vil samle altfor mange mennesker og dere vil ikke kunne ha kontroll på at apparatene blir vasket eller at avstanden overholdes.»

Rådmann Georg Smedhus i Indre Østfold kommune bekrefter til TV 2 at de har stengt ned treningssenteret i henhold til covid-19-forskriften.

– Når du har et treningssenter som flytter aktiviteten utenfor døren, så sier det seg selv at det ikke er innafor, sier Smedhus.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Samme løsning i Ski

Torsdag ettermiddag kom politiet og sperret av området med sperrebånd. Ifølge Mcleod har han ikke fått noe svar på hva de baserer seg på, annet enn at politiet har handlet etter ønske fra kommunen.

UTVIDET: Ifølge styrelederen selv hadde de allerede et uteområde da innendørs trening ble forbudt. Foto: Freddie Larsen

Mcleod forteller at han driver fire andre treningssentre, deriblant ett i Ski, som ligger i Nordre Follo, som er nabokommunen til Indre Østfold. Der har uteområdet blitt stående uten innvendinger fra kommunen, sier han.

– Vi ønsker å gjøre dette fordi mange har behov for muligheter til å trene ute nå, og vi ønsker samtidig å gjøre det på tryggest mulig måte. I Ski er alle fornøyde med løsningen, sier han.

TV 2 har vært i kontakt med operasjonssentralen i Øst politidistrikt, som ikke vil svare på spørsmål om saken.

Til VG sier oppdragsleder Jo Rennemo Jellum at de fikk en melding fra kommunen klokken 13.45 torsdag, om at et treningssenter drev organisert aktivitet utendørs, og at kommunen mente det var brudd på forskriften.

– Det hadde da vært en dialog mellom kommunen og treningssenteret som ikke førte frem, sier oppdragslederen til VG.