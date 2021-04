Slutter med sosiale medier som følge av «Good Morning Britain»-krangel

Alex Beresford velger å legge sosiale medier på hylla for godt etter å ha blitt utsatt for «nådeløs rasisme» på sosiale plattformer som følge av en krangel som oppstod under «Good Morning Britain».

– Jeg har blitt tvunget til å gå bort fra Twitter og Facebook fordi det ble for mye, sier Beresford ifølge The Sun.

Kritiserte Morgans uttalelser

Selv hevder han at rasismen han har opplevd i sosiale medier gjenspeiler mye av rasismen i Storbritannia.

– Jeg er en sterk person, men jeg er ikke laget av stål, sier Beresford.

Det ble en amper stemning i studio da Alex Beresford og Piers Morgan var uenige om det mye omtalte Meghan og Harry-intervjuet.

Morgan har tidligere fortalt at han var venn med Meghan frem til hun begynte å date Harry - da kuttet hun all kontakt med han.

55-åringen har i den forbindelse sagt flere negative uttalelser om hertuginnen i programmet «Good Morgning Britain» hvor han er programleder.

Værmann og programleder Beresford fikk til slutt nok:

– Jeg skjønner at du ikke liker Meghan Markle, og det har du gjort tydelig så mange ganger i dette programmet. Jeg forstår at du hadde et vennskap med Meghan, og at hun brøt kontakten, sa Beresford til Piers.

Ville ikke at han skulle slutte

Hele hendelsen førte til at Piers valgte å slutte som programleder i «Good Morning Britain». Beresford hevder at det aldri var hensikten med kritikken fra hans side.

40-åringen hadde håpet at de kunne forstå hverandre, og hevder at det ikke var ment som en hån å utfordre Morgans meninger.

– Jeg ville ikke at han skulle slutte, men jeg ville at han skulle lytte, forteller han.

Beresford mener de må være enige om å være uenige.