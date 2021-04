– Særlig i denne perioden hadde jeg trengt å ha ham her

En åpenhjertig Märtha Louise skal denne uken ta TV-seerne med inn i en hverdag som tidligere har vært privat. Her forklarer hun hvorfor.

Det har stormet mye rundt Märtha Louise, særlig i senere tid. Forholdet til Durek Verrett ble kraftig kritisert, det samme gjaldt arbeidsforholdet hun har hatt med sjamanen.

Märtha Louise har vært opptatt av å la kritikken prelle av seg – samtidig vil hun vise sårbarhet. I den nye TV-serien Märtha, deler hun og de tre døtrene livets oppturer og nedturer med seerne.

– Å være sårbar er noe vi mennesker må være flinkere til å dele, for å bygge hverandre opp, for å normalisere det, sier hun.

Den største av de nedturene er sannsynligvis tiden etter Ari Behns bortgang, i desember 2019. Døtrenes far, og Märtha Louises eksmann, tok sitt eget liv første juledag. I tiden etter forklarer Märtha at det var særlig vanskelig å ha en kjæreste som bor på den andre siden av jordkloden.

Koronapandemien førte til desto større begrensninger for paret.

– Det er forferdelig å være så langt fra hverandre når det er noen man er glad i, så jeg skulle ønske at det hadde vært annerledes. Det er kjempetungt, og særlig gjennom denne perioden som har vært nå, som jeg hadde trengt å ha han her, sier hun.

– Det er utfordrende, men jeg synes vi takler det bra.

Bryllup og flytting til USA ...?

Tidligere har Märtha Louise luftet tanken om å flytte til USA. Nå virker dette mer usikkert.

– Ja, med denne koronasituasjonen er alt så vanskelig. Det er jo umulig å vite.

– Men det vil jo gå over?

– Ja, vi får se. Vi har en plan a og en plan b, sier hun litt hemmelighetsfull.

– Er det satt noen dato for bryllupet da?

Märtha Louise nøler et par sekunder før hun bryter ut i latter.

– Du er morsom du!

Utsagnet kommer som en klar beskjed om at det også går en grense for det som blir for privat å snakke om.

Privat i ny tv-serie

Verrett var på besøk i Norge i høst, for å feire både Märtha Louises 49-års dag i september, og for å være med i tv-serien om Märtha Louise.

Å ha kamerateam hengende rundt seg nærmest døgnet rundt synes hun har vært en fin utfordring, men i en vanskelig tid.

– Det har vært tungt i perioder. Det har vært en vanskelig tid for meg etter Aris død. Men jo, det har vært spennende og det har vært utfordrende fordi jeg har måttet tenke på hva jeg sier hele tiden. Jeg sier jo mye, sier hun og ler.

I serien er Märtha Louise både privat og personlig. Hun er et menneske som gjerne viser følelser, på godt og vondt. Og det er noe hun mener er viktig å ivareta.

Sosiale medier en fare for mental helse

Märtha Louise poengterer at hun er opptatt av å vise også de aspektene ved livet og hverdagen som er vanskelig. Hun frykter at glansbilder i sosiale medier viser urealistiske versjoner av perfekte liv.

– Det gjør det verre for alle som sliter. For det er ingen som har det fantastisk hele tiden. Livet er fullt av oppturer og nedturer, det er det det er å være et menneske, sier hun.

De skjønnmalte fremstillingene som så mange nå gjør av seg selv i sosiale medier, mener Märtha Louise kan være en alvorlig trussel mot vår egen psykiske helse.

Hun er bekymret for at mange opplever mer stress, depresjon og angst - og at den mentale folkehelsen forverres.

– For meg er dette et spørsmål om hvilket samfunn vi ønsker. Hvis vi fortsetter med å legge vekt på bare å være det perfekte mennesket, så får vi et gap mellom den masken vi bærer og hvordan vi egentlig har det, et gap som bare blir større og større. Da får vi flere med symptomer på stress og angst, som vi nå ser blant både unge og eldre.

ENGASJERT: Märtha Louise mener glansbilder på nettet skaper psykisk uhelse. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Mener du at glansbildene i sosiale medier skaper ensomhet?

– Ja, absolutt. Fordi at da er det lett for deg selv å tro at du er så annerledes. Da føler du deg i hvert fall mislykket, når du ser alle andre som har det så bra hele tiden.

I samfunnet som i skogen

En ting er å være åpen om sider ved livet som ikke bare er rosenrøde. Märtha Louise mener også at det ville ha vært et sunnhetstiltak for samfunnet om vi ble flinkere til å omfavne ulikheter oss imellom. Til det bruker hun en metafor fra skogbruket.

– Når det er bare en type trær i skogen, så blir det en veldig svak skog. Vi må ha mange forskjellige typer trær for å skape en sterk skog. Jeg tror vi trenger mange ulike synspunkter og ulike kulturer i et samfunn. Vi trenger ulike måter å se livet på. Da blir vi et sterkt samfunn.

– Et sammensatt samfunn er et bedre samfunn enn det der alt er likt?

– Helt klart, sier prinsesse Märtha Louise bestemt.