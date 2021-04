Thiago til TV 2: – Det har vært frustrerende

Etter å ha løftet Champions League-trofeet med Bayern München forrige sesong, bestemte Thiago Alcantara seg for å legge ut på et nytt eventyr. Destinasjonen ble England, Premier League og nærmere bestemt Liverpool.

– Jeg hadde en fantastisk tid i Bayern, men jeg ønsket en ny utfordring og jeg ønsket å prøve meg i Premier League. Å dra til Liverpool og få muligheten til å spille under Jürgen Klopp var en tøff, men god avgjørelse, sier Thiago til TV 2.

Midtbanemagikeren er godt inne i sin første sesong på Anfield, men så langt har det ikke blitt helt som 29-åringen hadde håpet på. Nå innrømmer han til TV 2 at det til tider har vært frustrerende.

– Ja, det er helt sikkert. Det er mange kamper vi ikke har fortjent å tape, så det har vært frustrerende å ikke få de tre poengene selv om vi har vært bedre enn motstanderen. Men sånn er fotballen og vi ser mot neste kamp, der vi skal prøve å prestere så godt som mulig, sier han bestemt.

Og tross en sesong med flere nedturer enn oppturer: Thiago angrer ikke på at han valgte England og Liverpool.

– Det har vært en tid for å tilpasse seg, endre seg og prøve å spille så mange kamper som mulig. Det har vært en god tid. Lagkameratene er fantastiske, treneren er fantastisk og ligaen er fantastisk, sier han.

– Rar situasjon

Er det noe Thiago har erfaring med, er det å tilpasse seg nye situasjoner og omgivelser. Etter at han ble født i Italia, bodde familien både i Brasil og Spania gjennom hans barndom. Hovedpersonen selv tror det kan ha vært en fordel.

– Det er fantastisk å ha muligheten til å leve i forskjellige land. Man lærer forskjellige kulturer og man får venner overalt, som er fantastisk. Når man er ung har man det bare gøy sammen med venner når man spiller fotball. Når man blir eldre legger man derimot merke til fordelene med for eksempel å spille futsal i Brasil og mot de spanske lagene, sier han.

Etter å ha vunnet «alt» med både Barcelona og Bayern München, følte Thiago seg klar for et nytt eventyr etter forrige sesong. Å komme til Liverpool midt i en pandemi har derimot bydd på utfordringer. Spesielt kjenner spanjolen på savnet etter supporterne.

– Det har vært en rar situasjon siden vi trenger, og ønsker, å ha fansen på stadion. Samtidig har jeg fått en veldig varm velkomst, men det merker jeg ikke under kampene siden fansen ikke får komme inn. Det er synd, men vi ser fram til å få de tilbake, sier han,

Selv om han har måtte klare seg med et folketomt Anfield, er Thiago uansett godt fornøyd med klubbvalget og sin nye manager, Jürgen Klopp.

– Det er fantastisk å spille under ham. Man lærer mye og man må venne seg til en annen måte å spille på, noe jeg liker veldig godt. Det betyr at man må tilpasse seg og utvikle seg. Kvaliteten i lagkameratene gjør det enda enklere å spille god fotball, skryter Thiago.

Tung start

Men den gode fotballen har uteblitt oftere og oftere for Liverpool denne sesongen, selv om det så lyst ut da Thiago fikk sin Premier League-debut i 2-0 seieren borte mot Chelsea 20. september i fjor.

– Om jeg spiller i Spania, England eller Kina, det handler om fotball. Jeg koste meg masse i den kampen og da jeg kom inn hadde vi én mann mer på banen, så det var enkelt for meg, sier spanjolen.

En knapp måned senere startet derimot motgangen. Thiago ble skadet i sitt første Merseyside derby, en skade som holdt han på sidelinjen i over to måneder.

– Det var en vanskelig tid for meg, for jeg hadde forventet å være banen. Men det var en tid jeg kunne lære mer om klubben og om byen, for det hadde jeg tid til, sier han, og legger til at noe av tiden gikk med på å forsøke å lære seg den lokale scouser-dialekten.

– Jeg har hatt noen Zoom-samtaler med skoleunger som har prøvd å lære meg noen scouser-uttrykk. Det er ganske vanskelige for meg. Dialekten her er definitivt vanskeligere enn den engelsken man vanligvis hører, humrer Thiago.

Vil vinne Champions League

Før de tar fatt på de siste to månedene av sesongen ligger den regjerende seriemesteren på en skuffende 7. plass i Premier League, hele 25 poeng bak serieleder Manchester City. Nå håper derimot Thiago at et nytt midtbane-partnerskap kan gi Merseyside-laget et løft.

– Fabinho er en fantastisk spiller. Hans intelligens og styrke på midtbanen gir oss mye. Han hjelper oss defensivt og vi kan ha mer frihet når vi angriper. Vi er veldig glade for å ha han der, sier Thiago og legger til:

– Vi har fortsatt det samme ansvaret defensivt, men samtidig er det noe med å stole på spilleren bak deg. Han har spilt mange år i den posisjonen og leverer alltid solid. Vi nyter de kvalitetene.

Neste oppgave for Thiago, Fabinho og resten av Liverpool er Arsenal og Martin Ødegaard på Emirates lørdag, før Real Madrid er motstander i kvartfinalen i Champions League neste uke.

– Målet denne sesongen å vinne Champions League og kvalifisere oss for turneringen neste sesong. Vi må prøve å vinne alle kampene i Premier League. Vi er sultene og optimistiske med tanke på det som venter, sier Thiago, som avslutningsvis legger til at han foreløpig ikke har satt seg noen mål for neste sesong.

– Jeg er en fyr som setter meg kortsiktige mål. Jeg ser bare fram til neste kamp, der vi skal prøve å ta tre poeng. Etter det tenker vi på Real Madrid, men først har vi en fantastisk kamp på lørdag.