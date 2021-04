Delte etterlysning i sosiale medier – nå er han siktet for drap

Det skriver flere svenske medier, deriblant Aftonbladet.

Den unge kvinnen ble meldt savnet da hun ikke kom hjem fra et besøk hos en kamerat natt til tirsdag.

Kvinnens venninner har fortalt Aftonbladet at de fikk flere Snapchat-bilder tilsendt fra henne kvelden før hun forsvant.

– Jeg så den siste «snapen». Det var et campingvognbord. På bordet stod det en flaske med Jägermeister og et glass. Da forstod jeg at hun var hos ham, sier Denise Cronqvist (17), en av venninnene, til Aftonbladet.

Samtale kl. 00.23

Venninnene forteller at det fremgikk av bildene at kvinnen og kompisen spilte brettspillet «Nødt og sannhet».

Cronqvist forteller også at hun ble oppringt av venninnen klokken 00.23, fordi de skulle sees neste dag.

– Hun ville vite når hun skulle sette på alarm, så hun skulle våkne i tide, sier hun.

Da venninnen ikke møtte opp til avtalen klokken 13.00 neste dag, ble Cronqvist bekymret. Hun ringte henne flere ganger, men nådde ikke frem.

I løpet av dagen ble 18-åringen meldt savnet, og en stor leteaksjon ble satt i gang. Samtidig ble en etterlysning delt på sosiale medier.

Natt til onsdag var kvinnen ennå ikke funnet. Da delte kameraten hun hadde vært på besøk hos, etterlysningen på sosiale medier.

Få timer senere, klokken 08.55, ble han pågrepet.

Fengslet i to uker

Mannen, som er 26 år gammel, ble først siktet for kidnapping. Etter et avhør ble siktelsen endret til drap. Samtidig gikk politiet ut med nyheten om at kvinnen var funnet død i et vann i Höör.

Politiet har også funnet det de mener er drapsvåpenet, skriver de i en pressemelding. De vil ikke opplyse hva slags våpen det er snakk om, men funnet ble gjort i samme sjø som kvinnen ble funnet.

Fredag ble han fremstilt for varetektsfengsling i Lunds tingrett. Han vil i første omgang sitte fengslet frem til 16. april, skriver Expressen.

Politiadvokat Kristoffer Nordström sier til Aftonbladet at politiet mener drapet er begått hjemme hos 26-åringen.

Mannens forsvarer, advokat Maria Grosskopf, sier til avisen at han nekter straffskyld for drap fordi han ikke hadde til hensikt å ta kvinnens liv.

Fengslingsmøtet foregikk over videolink som følge av koronarestriksjonene i Skåne, ifølge Svenska Dagbladet. Avisen skriver at 26-åringen nå skal gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse.

Fredag kveld holdt politiet fremdeles på med kriminaltekniske undersøkelser hjemme hos mannen.

Ifølge Skånska Dagbladet har det vært flere markeringer i Höör for å minnes den 18 år gamle kvinnen torsdag og fredag.