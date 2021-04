Solskjær om Haaland: – Jeg kan kun uttale meg som hans tidligere manager

Saken oppdateres!

Erling Braut Haaland er fotballverdens mest omtalte mann det siste døgnet. Etter torsdagens møter i Spania, var det rapportert at fredagen skulle gå med til møter med aktuelle klubber i England.

Det fikk Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær naturlig nok spørsmål om på fredagens pressekonferanse foran helgens kamp mot Brighton.

– Vi fokuserer på de neste to månedene. Vi har fokus på de spillerne som er her. Jeg har jobbet med Erling tidligere, men det er ikke riktig av meg som United-sjef å snakke om ham. Jeg kan kun snakke om ham som hans tidligere manager. Han må bestemme seg selv, sier Solskjær.

Solskjær var Haalands sjef i Molde fra 2017 til 2018. Nordmannen fikk også spørsmål om alt oppstyret torsdagens møter i Spania førte med seg.

– Jeg tror med måten verden fungerer på, så vil man gjøre forhandlingene i det stille. Det er plattformer og nyheter over alt nå. Forhåpentligvis kan vi sitte her med spillere ingen har skrevet om, sier nordmannen.

– Hvem vi er interesserte i og hvem vi kan gå for, vil jeg ikke kommentere.

Tuchel: – Virker som de skaper et kappløp

Chelsea er en av klubbene som er på jakt etter Erling Braut Haaland. Manager Thomas Tuchel svarte slik da han ble spurt om nordmannen:

– Jeg vil ikke kommentere det av respekt for spilleren og Borussia Dortmund, men det er jo mye omtale rundt han og agenten hans. Det virker som de skaper et kappløp for ham. Han er en lovende spiller, men for Dortmund.

Real Madrid-manager Zinedine Zidane ble også spurt om Haaland fredag. Han avviste å kommentere ryktene og understrekte at Haaland ikke er hans spiller.

– Om besøk fra Haalands representanter? Alle gjør som de vil, jeg er involverer meg ikke. Min jobb er å forberede mine spillere og de andre som jobber her foran morgendagens kamp, sa franskmannen.

Guardiola: – Vi har ikke råd

Sergio Agüeros kontrakt fornyes ikke og argentineren er ferdig i Manchester City til sommeren. Av den grunn er den mange som peker ut City som favoritt til å signere Haaland.

Manager Pep Guardiola sier på lagets pressekonferanse at han ikke har noen planer om å hente en Agüero-erstatter.

– Jeg vil være tydelig, der er en liten mulighet for at vi finner en spiller som kan erstatte Sergio. Med tanke på tall kan han være erstattelig, men det er umulig å erstatte det han betyr for denne klubben, sier Guardiola.

Videre presiserer spanjolen at de lyseblå allerede har alternativer og at pengene ikke strekker til.

– Vi har nok spillere i førstelaget nå og interessante spillere i akademiet, med økonomien i fotballverden nå kommer vi ikke til å signere en spiss denne sesongen.

– Med prisene som er nå kommer vi ikke til å kjøpe noen spisser, det er umulig, vi har ikke råd til det, avslutter Guardiola.