«Hver utgave er et dramatisk bidrag til sykkelsporten»

Søndag er det klart for den 105 utgaven av brosteinsklassikeren Flandern rundt. For sykkelfans er dette en av årets virkelig store begivenheter kjennetegnet av historiske smale veier med brostein fra romertiden.

Flandern rundt er et av fem sykkelmonumenter. Klassifiseringen monument gis til endagsritt med særlig historisk sus og særpreg. De fire andre er Milano- San Remo, Liege- Bastogne- Liege, Lombardia rundt og Paris- Roubaix. Sistnevnte er sammen med Flandern de to store brosteinsklassikere.

Vinner du Flandern rundt endres livet. Italieneren Alberto Bettiol vant storrittet i Belgia i 2019 og sammenligner seieren med å gifte seg og bli far for første gang. Det var i tillegg EF Education rytterens første seier som profesjonell. En seier han beskriver som særlig krevende for en rytter med sin utdannelse fra den italienske sykkelskolen fult av kontraster til hva sykkelfeltet møter på den flamske sykkelarenaen.

HISTORISK: Alberto Bettiol vant rittet i 2019. Foto: Geert Vanden Wijngaert

Hva er det som gjør Flandern rundt spesielt? Innstillingen til hva som møter er avgjørende. Man må lære seg å elske brosteinsrittene og håndtere den aggressive stemningen i feltet. I andre typer ritt med lengre stigninger på brede veier sykles det mer kontrollert og behersket før rytterne gir alt i finalen.

I Flandern rundt er det høye skuldre og adrenalin fra første tråkk. På tross av en lang dag med nærmere seks timers konkurransetid er feltet nervøst fra de ruller ut av start i Antwerpen. Løypa inneholder ingen lange stigninger hvor utholdenheten avgjør. Skal du vinne et brosteinsritt i Belgia må du lære å angripe ved å utnytte brosteinsbakkene, lokalkunnskap og vinden.

Plasseringen i feltet er avgjørende med en kontinuerlig mentalt utmattende posisjonskamp som fører til høy fart inn på smale og avgjørende partier gjennom desperat manøvrering, mange nesten-velt og høyt stressnivå.

Lokalkunnskap er et stort konkurransefortrinn. Du vinner ikke Flandern rundt uten å ha gjort jobben med mentale forberedelser i forkant. Mange tidligere vinnere bruker år på å opparbeide erfaringen som skal til for å håndtere rittet for å komme i posisjon til å kjempe i toppen. Andre lykkes aldri.

Thor Hushovd hadde rittet som et av sine store karrieremål, men var aldri blant de ti beste. Rittet er belgiernes svar på Holmenkolldagen og en enorm folkefest. I en verden uten pandemi lukter rytterne øl, stekte pølser og frites med majones fra hordene med tilskuere.

Det ble dramatisk i fjor da storfavorittene med nederlenderen Mathieu van der Poel, belgiske Wout Van Aert og franskmannen Julian Alaphilippe satt oppskriftsmessig i tet etter den krevende finalen med brosteinsstigningen Oude Kwaremont og den etterfølgende stupbratte kneika Paterberg. En tydelig stresset Alaphilippe kolliderte med en følgemotorsykkel og det endte i en nervepirrende centimeterspurt mellom de to erkerivalene Van der Poel og Van Aert.

Før søndag er det 1-0 til Van der Poel med de samme tre øverst på favorittlista. Van der Poel og Van Aert er sterkere i spurten enn Alaphilippe, men franskmannen har et konkurransefortrinn i det kollektive med ulveflokken Deceunick- Quickstep.

På det belgiske storlaget finner du blant annet Kasper Asgreen, som ble to i sin debut for to år siden. Nylig vant den elegante dansken det knallharde oppkjøringsrittet E3 Saxo Bank Classic i suveren stil. Ved siden av uhell kan det taktiske ødelegge for for de tre favorittene. Faren er at de nøytraliserer hverandre og slik åpner opp for røkla bak bestående av ryttere som for eksempel Jasper Stuyven, Tiesj Benoot, Michael Matthews, Greg Van Avermaet, Dylan Van Baarle, Stefan Kung, Matteo Trentin, Oliver Naesen, Peter Sagan eller køen av Deceuninck- QuickStep ryttere siklende på byttet om Alaphilippe sitter fastlåst.

Nordmennene er langt ned på favorittlista, selv om Alexander Kristoff klatret på oddsoversiktene etter sjette plassen fra onsdagens oppvarmingsritt Dwars door Vlaanderen. Kristoff er ekspert på Flandern rundt. Med ni deltakelser har han vært syv ganger topp- fem. I 2015 vant han i suveren stil og imponerte igjen i fjor med tredjeplass. Som han selv sier; bare jeg kommer meg over bakkene kan jeg kjempe om seieren.

Bakkene er mange og veien til mål en ekstrem kraftanstrengelse. Vi har lært at vi aldri skal avskrive Kristoff, men det er første gang siden debuten i 2012 at han stiller til start uten en seier i forkant. Det er på ingen måte et under om Kristoff lykkes igjen, men at han er langt ned på oddsoversiktene er en automatikk som følger av en sesongstart under pari.

Med seg i UAE har Kristoff nordmennene Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm. Stake Laengen er en utpreget og anerkjent hjelperyttere med mer suksess i rollen som arbeidshest enn i jakt på egne resultater.

Sven Erik Bystrøm havner også i skyggen av lagkameratene, men viser stadig positive tegn som på en god dag kan føre han inn blant de ti beste. Flandern rundt kan bli drømmen som brast for Edvald Boasson Hagen.

Tross iherdige forsøk siden debuten i 2009 er 17 plass fra 2013 beste plassering for den sympatiske rudsbygdingen. Med gode resultater i forkant ville veien til kapteinsrollen hos den nye franske arbeidsgiveren vært kort. Realiteten er dessverre en annen. Edvald har ingen resultater i 2021 og det han har vist av gode takter så langt i sesongen er utelukkende i rollen som hjelperytter for den franske lagkameraten Anthony Turgis som ble fire bak Kristoff i fjor.

Amund Grøndal Jansen sykler i nytt lag med mer frihet enn han hadde i Jumbo- Visma. Selv om australske Michael Matthews er det store håpet i Team BikeExchange, er Grøndal Jansen mer beskyttet i en mulig nøkkelrolle i de avsluttende fasene av rittet. Nordmannens styrkede posisjon åpner for offensiv sykling, som gir håp om en plassering blant de 15 beste. Grøndal Jansen hadde en lovende start på sesongen med blant annet 15 plass i Kuurne- Bruxelles- Kuurne. Dessverre ble den solide 27 åringen rammet av sykdom under etapperittet Paris- Nice som skaper usikkerhet om formen.

Det er gode grunner til å glede seg til søndag. Hver utgave er et dramatisk bidrag til sykkelhistorien. For rytterne kan seier i det tradisjonsrike monumentet bli drømmen som endelig oppfylles etter år med iherdig innsats, pinsel og frustrasjon. Som for Alberto Bettiol i 2019 kan årets vinner oppleve seieren som en livsendrende triumf, på linje med å gifte seg eller få barn for første gang. For andre blir ferden på den belgiske landsbygda drømmen som etter mange nok forsøk endte som en besettelse.