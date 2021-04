I sorg etter moren døde av korona: – Jeg vil ikke spille i Europa mer

Uruguayaneren gikk på lån til Atlético Madrid før sesongen, men har slitt med å få spilletid under manager Diego Simeone.

Midtbanespilleren har avslørt til ESPN Argentina at han ikke lenger ønsker å spille fotball i Europa.

– Min mor døde av covid-19, 53 år gammel. Det var et utbrudd i Fray Bentos og hun kjempet hardt i elleve dager, men mandag morgen fikk jeg den verst tenkelige beskjeden.

Reiste hjem

Torreira ba om tillatelse til å reise hjem etter å ha fått beskjeden om at moren var syk, det fikk han lov til.

– Cholo (Simeone) var veldig forståelsesfull og ga meg en uke, forteller han til ESPN.

Videre forteller midtbanespilleren at han ble værende litt lenger enn bare den ene uken, men at han trolig returnerer til Madrid søndag.

– Jeg prøver å fordøye situasjonen. Det er vanskelig å forstå øyeblikket, men etter hvert som tiden går lærer man å leve med smerten, forteller en sønn i sorg.

Atlético topper tabellen i La Liga, fire poeng foran Barcelona. Dermed er Torreira i posisjon til å bli spansk ligamester før han eventuelt returnerer til Latin-Amerika.

Sikter seg inn mot La Bombanera

Det ser ut til at Torreira allerede er fast bestemt på å forlate Europa. I tillegg vet han hvilken klubb han vil spiller for.

– Natten moren min døde fortalte jeg min agent at jeg ikke ønsker å spille i Europa mer og at jeg vil til Boca (Juniors). Det ingen følelsesladd eller gal avgjørelse på grunn av min mor. Jeg har alltid sagt at jeg ønsker å spille for Boca.

Boca Juniors holder til i Buenos Aires og spiller hjemmekampene sine på mektige La Bombanera.

– Jeg vil være nærmere hjemme mitt, familien min. Jeg er under kontrakt med Arsenal og er på lån i Atléti, men vil dra til Boca. Jeg håper klubbene blir enige. Jeg har ikke hatt en fin tid personlig de siste to årene. Arsenal gjorde meg vondt og Atlético spiller meg ikke like mye som jeg vil.

– Jeg vil bare spille for Boca. Jeg har allerede bestemt meg. Jeg gjør det for faren min, avslutter 25-åringen.

Torreira gikk til Arsenal i 2018 etter fire år i italienske Sampdoria. Uruguayaneren spilte jevnlig under Unai Emery i Arsenal, men fikk ikke tilsvarende tillitt under Mikel Arteta.