Oscar (12) flyktet alene til USA: – Alle rundt meg besvimte

Det har blitt mørkt i Rio Grande Valley i Texas i USA. Flere titalls flyktninger har kommet seg over grensa, i håp om et bedre liv.

Blant dem er 12 år gamle Oscar. Med tårer i øynene sier han til nyhetsbyrået AFP:

– Jeg kom alene.

Han har nettopp krysset den fryktede Rio Grande-elva fra Mexico til Texas i en liten oppblåsbar båt styrt av menneskesmuglere.

Strøm av migranter

Oscar er sulten og redd etter den én måned lange flukten fra hjemlandet Guatemala.

– Jeg kommer hit fordi vi ikke hadde noe å spise, forteller han.

Men 12-åringen er langt fra alene. De siste ukene har en strøm av migranter kommet over grensen fra Mexico.

FLUKT: Oscar (12) krysset Rio Grande-elven i en liten oppblåsbar gummibåt. Foto: AFP

Flyktningstrømmen er en av de største utfordringene Joe Biden står overfor etter sine to første måneder som president.

Barn uten følge og tusenvis av familier har sluppet inn etter at myndighetenes asylsentre er helt overfylt.

– Alle besvimte

Oscar ser tilbake på en traumatisk flukt. Til AFP forteller den lille gutten at den verste delen av reisen var de 12 timene han tilbragte i en trailer, full av andre migranter, nær grensen til Mexico.

– Det var varmt, og alle rundt meg besvimte.

Ifølge 12-åringen holdt han også på å besvime, helt til noen ga ham vann.

Oscar minnes også en venn han møtte under flukten, men som han senere mistet oversikt over.

BARN FLYKTER: Barn uten følge helt ned i syvårsalderen ankom USA lørdag i forrige uke. Foto: Ed Jones / AFP

– Han sa til meg at jeg ikke måtte gi opp, og at vi kom til å klare det med hjelp fra Gud. Han fortalte meg også at jeg kom til å få et bedre liv her.

Mens han forteller sin dramatiske historie, klarer ikke Oscar lenger å holde tårene tilbake.

Biden vs. Trump

Til tross for at president Joe Biden har reversert store deler av immigrasjonspolitikken som Donald Trump førte, hevder han at grensene er stengt og at de fleste papirløse immigrantene raskt blir deportert.

– Vi kommer ikke til å sende barn under 18 år tilbake på denne farlige reisen, sa Joe Bidens pressetalskvinne Jen Psaki til Fox News.

Psaki sier at det ikke nødvendigvis betyr at barna får bli værende i USA, men hun understreker at de ønsker å behandle dem verdig og sørge for at de havner på et trygt sted mens sakene deres er under behandling.

I februar krysset nesten 100.000 migranter grensen ulovlig. Tallene har vært lave en stund, noe som i høy grad skyldes pandemien, ifølge AFP.

Fattigdom og vold

Et titalls migranter som ble intervjuet av nyhetsbyrået kort tid etter at de hadde satt sine ben på amerikansk jord, fortalte at deres viktigste grunn for å komme var fattigdom, vold og arbeidsløshet.

17 år gamle Diego, også han fra Guatemala, fikk låne en telefon for å ringe moren sin, da han ankom USA.

FLERE BARN: Diego (17, th) og Oscar (12, tv) har formet et nært vennskap under flukten. Foto: Ed Jones

Moren forlot sønnen og flyktet til USA da han bare var én måned gammel.

– Hun begynte å gråte, og det gjorde jeg også fordi jeg ikke har sett henne på 17 år, forteller han.

– Jeg føler en stor tomhet i hjertet mitt, og jeg vil fylle den tomheten med hennes kjærlighet.

– Jeg gråt

12 år gamle Oscar håper å bli gjenforent med sin onkel. Han jobber som maler, og har bodd i Los Angeles i 15 år.

Men hans aller største drøm er at han en dag får treffe sin mor igjen. For hjemme i Guatemala venter Oscars mamma. På grunn av pandemien mistet hun jobben sin som vaskehjelp.

– Før jeg dro sa mamma at jeg ikke måtte gråte, men jeg gråt, forteller Oscar.