Kniksens barnebarn har signert for Brann

Unggutten Niklas Jensen Wassberg (16) imponerte for Brann i vinter. Nå har han signert proffkontrakt med rødtrøyene.

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider. 16-åringen blir en del av A-stallen og har signert en avtale som gjelder ut 2023.

I utgangspunktet skulle stortalentet lånes ut til moderklubben FK Fyllingsdalen, men nå har han signert proffkontrakt og blir værende i Brann.

– Det er gøy og spennende. Jeg gleder meg, sier Jensen Wassberg til Brann.no.

– Det har gått veldig fort. Planen var egentlig at jeg bare skulle trene med A-laget i to uker. Nå har det gått to måneder og jeg har fått ny kontrakt. Da er det ekstra viktig å ha hodet på rett plass, sier Jensen Wassberg.

16-åringen er barnebarnet til Brann-ikonet Roald «Kniksen» Jensen. I tillegg er han sønnen til Roy Wassberg, midtstopperen som spilte 213 kamper for klubben.

Midtbanespilleren imponerte stort da han scoret i treningskampen mot Bodø/Glimt tidligere i vinter. Trener Kåre Ingebrigtsen er fornøyd med å ha sikret seg talentet.

– Vi tok med Niklas på A-laget i noen uker for å se nærmere på han, og han har tatt nivået. Da var det ingenting å lure på med tanke på å signere ny kontrakt, og vi mener det beste for hans videre utvikling er å være en del av A-stallen, sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen.

Trønderen mener Jensen Wassberg passer bra i hans 4-3-3-system.

– Han har rask frekvens i spillet sitt, god løpskapasitet og han er god med ballen. Det er ferdigheter som han kan utvikle enda mer, sier Ingebrigtsen.

Når Eliteserien sparkes i gang i mai, er altså unggutten klar for å

– Målet mitt for sesongen er å utvikle meg mest mulig. Det er kjekt å få være med A-laget og med tanke på spilletid har jeg ikke så store forventninger. Det jeg skal gjøre er å jobbe hardt for å utvikle meg videre, og være klar om jeg får sjansen, sier 16-åringen.