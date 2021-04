Italia-proff om opprykkskampen og fotballfeberen: – Det er helt crazy

Kristoffersen fra Horten nevnes ikke når Ståle Solbakken gjør uttak til landslaget. Likevel lever han et godt fotballiv – under radaren her hjemme.

NTB har tatt en prat med den 23 år gamle spissen, som fortsatt har et håp om å få sitt store gjennombrudd.

I februar signerte Kristoffersen en 3,5-årskontrakt med Serie B-klubben Salernitana. Den har tilhold i byen Salerno like sør for Napoli.

– Det er en stor tillitserklæring og viser at de satser på meg. Serie B er en veldig bra liga med et høyt nivå. Jeg har alltid hatt en drøm om å spille fotball i Italia. Så da den muligheten kom, var det ingenting å tenke på, sier Kristoffersen.

Med kun åtte seriekamper igjen ligger Salernitana på tredjeplass på tabellen, bare ett poeng bak andreplassen. Fredag er det nettopp toerlaget Lecce som venter til påskekamp. De to beste rykker direkte opp til Serie A.

– Matchen mot Lecce blir utrolig viktig. Det er tett i toppen. Vi må bare gjøre vårt beste og ta så mange poeng som mulig, så ender det forhåpentlig med opprykk.

Meldinger i ett sett

I klubbens 102-årige historie har Salernitana kun to sesonger i Italias øverste divisjon. Sist gang var i 1998/99. Nå er de burgunderrøde ubeseiret i elleve kamper.

Over telefon forteller Kristoffersen om de engasjerte supporterne og momentet i laget og byen.

– Det er god stemning i laget, men også hele byen. Det vil bety ekstremt mye for klubben og innbyggerne å rykke opp. Det er full fotballfeber. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det hadde vært i normal tilstand og med fans på tribunen.

Store deler av Italia befinner seg i rød sone, blant annet regionen Campania hvor Salerno hører til. Det innebærer at alt av barer, restauranter og butikker er stengt, med unntak av matbutikker og apotek.

Til tross for nedstenging og strenge restriksjoner har den 198 centimeter høye nordmannen blitt godt lagt merke til av den engasjerte fanskaren.

– Alt er stengt i disse dager, så det er kjedelig. Men jeg har gått rundt om i byen og gatene, og det har vært helt crazy. Folk stopper meg og skal ha bilder, og jeg får massevis av meldinger i ett sett på Instagram og Facebook. Da jeg signerte og det høljet inn med meldinger, skjønte jeg hvor mye klubben faktisk betyr for supporterne.

Vil kjempe som en løve

Salernitana, som for øvrig er Gennaro Gattusos gamleklubb, endte i fjor på 9.-plass. De færreste hadde spådd at laget skulle ligge så høyt på tabellen som i år.

– Målsettingen er å rykke opp. Det ville vært ekstremt kult å være en del av en Serie A tropp. Det hadde vært en stor drøm å kunne kjempe som en løve i Serie A.

På spørsmål om det er en ny Zlatan i Serie A neste sesong, brytes det ut i latter før han fortsetter.

– Nei, det blir nok vanskelig, gitt. Jeg har litt å gå på der. Men jeg skal gjøre mitt beste, målsettingen er å bli så god som mulig, og se hvor langt jeg kan nå. Jeg ser for meg videre karriere i Italia. I italiensk fotball og Serie B er det mye dueller og mye trøkk, så fysikken min kommer godt med.

Får ros

Angriperen har 23 aldersbestemte landskamper å vise til, hvor han blant annet har spilt med nåværende landslagskaptein Martin Ødegaard (22) og spillere som Mohamed Elyounoussi (26), Morten Thorsby (24) og Kristoffer Ajer (22).

Nå befinner han seg på den italienske vestkysten, og kommer fra et begivenhetsrikt år i sørkoreanske Jeonnam Dragons. Etter nesten to måneder i Italia med sol og varme er Kristoffersen godt fornøyd med sin nye hverdag.

– Jeg har kommet fint inn i spillergruppa. Jeg har fått mye ros fra treneren og mye lovord etter innhoppene mine.

Han har fått knapt med spilletid, men han stresser ikke med det.

– Vi har ikke tapt på elleve kamper. Når laget spiller så bra, er det ikke lett for treneren å endre på for mye. Så jeg skjønner jo det.

Må lære språket

23-åringen kunne ikke et ord italiensk før overgangen. Den tidligere Sverige- og Danmark-proffen har undervisning en gang i uken, og lærer ellers å kommunisere i løpet av hverdagen og ved hjelp av lagkamerater.

– Treneren og mange her kan jo ikke engelsk, så man må hoppe litt ut i det. Men heldigvis er det flere på laget som kan oversetter for meg. Alt foregår på italiensk, så jeg må lære meg språket.

Kristoffersen beskriver sitt nye hjemland som fantastisk hvor maten, klimaet og kulturen brukes som gode argumenter. På spørsmål om det har vært aktuelt å dra hjem til Norge og norsk fotball, er han sikker i sin sak.

– Nei, det har vært interesse fra norske klubber, men jeg trives bra i utlandet.

