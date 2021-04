Haaland-feber i England - mener denne klubben er favoritt

Torsdag ble Erling Braut Haalands stjerneagent Mino Raiola og hans far, Alfie Haaland, observert i Spania, der de skal ha besøkt Barcelona og Real Madrid. Ifølge den spanske avisen Mundo Deportivo går turen nå videre til London, der de to skal møte representanter fra Chelsea, Liverpool, Manchester United og Manchester City.

– Han er veldig populær i England om dagen, ler The Times-journalist Paul Hirst til TV 2.

Som Manchester-korrespondent har han ansvaret for alt som omhandler Manchester City og Manchester United, og han har fulgt engelsk fotball svært tett så lenge han kan huske. Han er ikke i tvil om hvem som leder an i kampen om å sikre seg Borussia Dortmunds norske juvel.

– City er favoritter. Nå som Sergio Agüero forlater klubben, tror jeg det bare er enda mer sannsynlig at de kommer til å gå for ham. Kanskje ikke akkurat nå, men på slutten av sesongen. Han er den ultimate angrepsspilleren Pep Guardiola mangler, sier Hirst.

Toppklubbene i kø

Men City er langt fra den eneste Premier League-klubben som ligger langflat etter Braut Haalands tjenester. Ifølge The Athletic-journalist Simon Johnson er Chelsea klare til å sprenge klubbens overgangsrekord for å sikre seg 20-åringen allerede i sommer. Johnsons kollega, David Ornstein kunne bekrefte den informasjonen til TV 2 tidligere i vinter.

– De håper at gjennom å legge inn bud til sommeren kan de komme rivalene i forkjøpet, for de venter kanskje på at hans utkjøpsklausul skal bli aktiv. Alle kan gjøre det samme, men på grunn av sin eier, Roman Abramovitsj, virker ikke Chelsea å være så påvirket av pandemien, sa Ornstein.

Liverpool og Manchester United føyer seg også inn i rekken av engelske toppklubber som ønsker Erling Braut Haaland, men Liverpool-journalist James Pearce har tidligere uttalt at målmaskinen trolig blir for dyr for de regjerende Premier League-mesterne. TV 2 vet derimot at Haaland topper ønskelisten til Ole Gunnar Solskjær, noe journalist Samuel Luckhurst også kunne bekrefte i lokalavisa Manchester Evening News for noen uker siden. Luckhurts kollega Hirst tror uansett at pengene setter en stopper for en norsk gjenforening på Old Trafford.

– Jeg tror Manchester City er i en mye bedre posisjon til å by på Haaland i sommer. Om Ole virkelig ønsker ham, tror jeg Ed Woodward vil gjøre sitt ytterste for å hente ham, selv om jeg ikke tror de kan bruke over 100 millioner pund på én spiller i sommer, opplyser Hirst.

Braut Haaland har en utkjøpsklausul i kontrakten, som skal være på rundt 75 millioner euro, men den aktiveres ikke før neste sommer. Dermed er det forventet at prisen blir høy dersom jærbuen skulle forlate Borussia Dortmund allerede denne sommeren.

ESPN hevder at Dortmund har satt en prislapp på 180 millioner euro for Braut Haaland. Dette tilsvarer 1,8 milliarder kroner.

– Kommer til å strekke seg langt

Det skal derimot ikke være noen hindring for Manchester City. Den norske landslagsspissen blir sett på som den perfekte erstatteren for Sergio Agüero, som forlater klubben ved sesongslutt.

– Det var interessant på pressekonferansen etter at City ble trukket mot Borussia Dortmund i Champions League. Man kunne se hvor utilpass Guardiola var da han fikk spørsmål om Haaland, sier Hirst og fortsetter:

– Jeg tror City kommer til å strekke seg langt for ham i sommer, så kommer det selvfølgelig an på hvor han selv ønsker å dra. Han passer perfekt og tikker av alle boksene. Han har alt Pep mangler for øyeblikket og økonomisk er City bra stilt.

Han tror Premier League-lederne vil prøve å utnytte at flere klubber sliter økonomisk på grunn av pandemien.

– Jeg vil ikke bli overrasket om de signerer noen spillere i sommer i et forsøk på å dra fra resten av toppklubbene. De har bygd et relativt ungt, og meget sterkt, lag, og man bør anta at det er noe som appellerer til Haaland. De har også Guardiola-faktoren, og spillere ønsker å spille under han, avslutter Hirst.