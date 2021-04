Gjenskaper egen overdose i ny musikkvideo

I 2018 ble den amerikanske sangeren og skuespilleren Demi Lovato fraktet til sykehus i all hast etter å ha blitt funnet bevisstløs i sitt eget hjem.

Det skjedde etter at Lovato, etter mange år som rusfri, hadde tatt en opiod-overdose.

I dokumentaren «Dancing With The Devil» som ble sluppet tidligere i år, fortalte hun åpenhjertig at overdosen førte til tre slag og et hjerteinfarkt.

– Jeg fikk en hjerneskade

Legene fortalte familien at hun hadde fem til ti minutter igjen å leve.

– Jeg fikk en hjerneskade, og jeg må fortsatt leve med følgene av det i dag, fortalte stjernen til Associated Press.

Fredag slapp Lovato musikkvideoen til låten med samme navn som dokumentaren. Der tar hun et oppgjør med sin fortid, og gjenskaper den dramatiske overdosen.

I videoen ser man Lovato koblet til diverse instrumenter, mens hun ligger i en sykehusseng. Deretter ser man klipp av sangeren som styrter flere drinker, før noen finner henne bevisstløs i sitt eget hjem.

– Takk for at dere hører på meg

Den brutalt ærlige sangen inneholder flere skildringer om hva som skjedde den natta.

«I was dancing with the devil / Out of control / Almost made it to heaven / It was closer than you know / Playing with the enemy / Gambling with my soul / It's so hard to say no / When you're dancing with the devil.»

På Instagram skriver Lovato:

«Takk for at dere lytter på sangen, og hører på meg. Hvis du eller noen andre trenger støtte, vær så snill å husk at det er ok og be om hjelp.»

– Jeg er stolt

Nærmere tre år etter overdosen sliter Lovato fortsatt.

– Jeg kjører ikke bil fordi jeg har problemer med synet. Jeg hadde lenge store problemer med å lese. Jeg ble skikkelig glad da jeg klarte å lese en bok, som først var to måneder senere, fordi synet mitt var så uklart, fortalte Lovato.

Til tross for at hun var døden nær, er Lovato klar på at hun ikke ville ha forandret på noe.

– Det måtte skje for at jeg skulle lære det jeg har lært. Når jeg ser tilbake på det, blir jeg av og til trist av å tenke på smerten jeg gikk gjennom for å overvinne alt jeg har gjort. Jeg er så stolt av den personen jeg er i dag.