Floyds kjæreste åpnet opp om rusavhengighet

Etter å ha fokusert på historiene til de som var vitne til George Floyds død, endret aktoratet strategi torsdag. Under rettens fjerde dag rettet de fokus mot hva som forårsaket 46-åringens dødsfall.

Dagen begynte med vitnemålet til Floyds kjæreste, Courteney Ross. Hun møtte Floyd i 2017, og tok til tårene da hun åpnet opp om forholdet.

– En livslang kamp

Hun forklarte at de begge ble avhengige av sterke smertestillende, som ble utskrevet på resept.

– Historien vår er en typisk fortelling om hvordan mange personer blir avhengige av opioider, sa Ross.

Da resepten var brukt opp, tok paret til gatene for å finne en erstatning.

– Avhengighet er etter min mening en livslang kamp og noe vi må hanskes med hver eneste dag. Det er ikke noe som kommer og går. Det var noe vi alltid måtte forholde oss til, fortalte Ross.

Peker på overdose

Hun sa også at Floyd ble «knust» etter å ha mistet moren i 2018, og at tapet gikk hardt inn på 46-åringen.

– Han virket som en skygge av seg selv, fortalte Ross.

Derek Chauvins forsvarere argumenterer for at Floyds død skyldtes en blanding av underliggende sykdommer, høyt adrenalin og en overdose, heller enn eks-politimannens brutale metoder. Obduksjonen viste blant annet at Floyd hadde store mengder fentanyl og andre narkotiske stoffer i blodet da han døde.

Fikk bekymret telefon

Chauvins metoder ble også tema i retten torsdag, da den drapssiktedes tidligere sjef vitnet om den skjebnesvangre dagen.

David Pleoger var Chauvins overkommanderende, og ble kontaktet av en bekymret politiansatt som observerte pågripelsen via et overvåkningskamera.

David Pleoger var Derek Chauvins overkommanderende. Foto: Court TV via AP

– Hun ringte meg og sa hun ikke ville være en tyster, men hun hadde sett noe hun synes var bekymringsverdig, sa Ploeger, som siden har gått av med pensjon.

Burde ikke knelt

Ploeger tok deretter kontakt med Chauvin, før han selv dro ned til åstedet for nærmere undersøkelser. Chauvin skal ikke ha nevnt noe om at han knelte på Floyds nakke før 30 minutter senere, da Floyd lå livløs på akuttmottaket.

– Han sa han knelte på Floyd eller knelte på nakken hans, noe i den dur, fortalte Ploeger i retten. Den pensjonerte politilederen ble deretter spurt om dette var en «passende» form for maktutøvelse.

– Når Floyd sluttet å gjøre motstand, skulle de ha holdt opp, svarte Ploeger.