Terrordømt politimann lastet ned Breiviks manifest

En ansatt i London-politiet må i fengsel for sitt medlemsskap i en terrorlistet høyreekstrem gruppe.

Benjamin Hannam ble torsdag funnet skyldig i å ha vært medlem av den høyreekstreme gruppen National Action, som er terrorlistet i Storbritannia.

22 år gamle Hannam er dermed tidenes første politibetjent som dømmes for brudd på terrorlovgivningen, skriver Sky News.

– Løgnene hans har innhentet ham og han har blitt avslørt som en person med svært rasistiske holdninger, sier aktor Jenny Hopkins ifølge BBC.

Avslørt av hackere

22-åringen meldte seg inn i forumet i 2016, like før han ble medlem av National Action. Da Hannam meldte seg inn i gruppa, var den allerede på terrorlisten.

Hannam hadde jobbet i London-politiet i nesten to år, før navnet hans dukket opp i en oversikt over brukere av et høyreekstremt diskusjonsforum. Oversikten ble lekket av anonyme hackere.

Hannam var i besittelse av en rekke gjenstander tilknyttet terrorgruppa National Action. Foto: Metropolitan Police via Associated Press

Da Hannam ble pågrepet i mars i fjor, fant politiet flere gjenstander tilknyttet terrorgruppa, deriblant et visittkort. På Hannams mobiltelefon var et bilde av betjenten i full uniform, med påtegnet Hitler-bart.

Lastet ned manifest

Etterforskerne oppdaget også at han hadde lastet ned en rekke dokumenter, deriblant bombeoppskrifter, instruksjoner for bruk av kniv og Anders Behring Breiviks såkalte «manifest».

Hannam forklarte at interessen for nazisme begynte med hans fascinasjon for propaganda fra andre verdenskrig. 22-åringen hadde en slike rekke propagandaplakater på soverommet.

Universitetet hvor Hannam studerte hadde tidligere sendt ut interne bekymringsmeldinger over hans ekstreme synspunkt, som blant annet kom frem under innvandringsdebatter på skolen.

Hannam forklarte at han var fascinert av nazi-propaganda. Foto: Metropolitan Police via Associated Press

Tar selvkritikk

London-politiet bekrefter at de aldri forhørte seg med universitetet før de ansatte Hannnam.

– Det er bekymringsverdig at noen som var medlem av en gruppe som National Action kunne bli ansatt i politiet. Men så snart vi fikk rede på dette, handlet vi veldig raskt, sier Richard Smith, lederen i Scotland Yards anti-terrorenhet.

Retten ble vist en rekke videoer hvor Hannam deltar i ulike aktiviteter med andre medlemmer av National Action. Foto: Metropolitan Police via Associated Press

– Det er åpenbart at slike holdninger er fullstendig uforenelig med å være ansatt i politiet, legger Smith til. Han forteller at politiet gransker hvordan de kunne ende opp med å ansatte et medlem av en terrororganisasjon.

Straffeutmåling i saken finner sted 23. april.