– Viste frem nakenbilder av kvinner han hevdet å ha ligget med

Tirsdag ble det kjent at Matt Gaetz etterforskes for menneskesmugling. Nå vokser problemene for den profilerte republikaneren.

Republikaneren Matt Gaetz, som representerer Florida i Kongressen, har de siste årene gjort seg bemerket som en av Donald Trumps fremste forsvarere. De siste dagene har det stormet rundt republikaneren, som etterforskes for menneskesmugling og et mulig seksuelt forhold til en 17 år gammel jente.

Gaetz sier det hele er et forsøk på å utpresse ham og familien hans for 25 millioner dollar, og forklaringen har på ingen måter bidratt til å stilne stormen rundt republikaneren.

Skrøt av nakne kvinner

Nå dukker opp nye detaljer om den høytstående republikaneren.

Gaetz skal gjentatte ganger ha viste sine kolleger i Kongressen bilder og videoer av nakne kvinner han hevdet å ha ligget med.

Det forteller en rekke kilder til CNN, deriblant to personer som ble vist materialet av Gaetz. En av videoene skal ha vist en naken kvinne med en rockering.

– Det var noe han var stolt over, sier en av kildene til CNN.

Gaetz har ikke ønsket å kommentere saken.

Oppsiktsvekkende forklaring

Republikaneren, som tilhører den konservative fløyen i partiet, er ikke fremmed for kontroverser. Justisdepartementets etterforskning får derimot de tidligere sakene til å blekne. Etterforskningen startet for flere måneder siden, da Donald Trump fremdeles var president.

Justisdepartementet gransker om Gaetz hadde et seksuelt forhold til en 17 år gammel jente, samtidig som de etterforsker om politikeren brøt lover om menneskesmugling og prostitusjon ved å betale mindreårige for å reise med ham på tvers av statlige grenser.

– Ikke noe av dette er sant, sa Gaetz da etterforskningen ble kjent tirsdag. Republikaneren hevdet han var offer for et utpressingsforsøk av en tidligere ansatt i Justisdepartementet, og at FBI over lenger tid har etterforsket dette.

– Vi har samarbeidet med føderale myndigheter i denne saken og faren min har til og med brukt overvåkningsutstyr for å fange disse kriminelle, sa Gaetz.

Lite støtte

Forklaringen fikk flere til å sperre opp øynene, og så langt har kun en håndfull av Gaetz sine partikolleger forsvart ham offentlig. Blant disse er kongressrepresentantene Jim Jordan og Marjorie Taylor Greene, begge sterke tilhengere av eks-president Donald Trump.

Kongressrepresentant Marjorie Taylor Greene er blant dem som støtter Gaetz. Foto: Susan Walsh/AP Photo

Republikanernes leder i Kongressen, Kevin McCarthy, omtaler etterforskningen som «alvorlig», men ønsker å vente på Justisdepartementets konklusjon før han foretar seg noe.

– Jeg har ikke hørt noe fra departementet eller andre, men jeg vil håndtere det om det viser seg å stemme, sier McCarthy til CNN.