Den norske Spurs-keeperen: – Jeg elsker slike situasjoner

Etter en tålmodighetsprøve i England har den norske keeperen endelig fått vist seg frem i WSL. Tidligere i år fikk kristiansunderen spille fem kamper på rad for Tottenham.

– Det var veldig stort. Det er noe jeg har jobbet veldig hardt for veldig lenge. I min posisjon må man være veldig tålmodig når man er på det nivået man er. Det er ikke sånn at man bytter keeper helt uten videre, sier Mikalsen til TV 2.

Da førstekeeperen ble skadet i slutten av januar, fikk 25-åringen debuten mot London-rivalen Chelsea.

– Det var en ilddåp. Jeg elsker slike situasjoner når det er mye på spill. Det er de kampene jeg trener hver dag for å få oppleve.

Men det ble en tøff kamp mot et av verdens beste lag. Blåtrøyene vant til slutt 4-0.

WSL-DEBUT: Spurs-keeperen fikk endelig slippe til i ligaen. Foto: Tottenham Hotspur FC

– Vi startet egentlig veldig bra og spilte fin fotball. Men da det første målet kom, så gikk luften ut av ballongen. Det var gøy å få prøve seg mot de aller beste. Etter debuten har det egentlig bare gått bedre og bedre, forteller målvakten.

Hold nullen, men ble benket

I Mikalsens femte kamp holdt hun også nullen mot Reading. Og etter kampen fikk hun også mye skryt for sitt keeperspill.

– Jeg var veldig fornøyd med egen prestasjon i den kampen. Jeg hadde noen viktige redninger. Det ga meg mye motivasjon og en skikkelig selvtillitsboost.

Men etter oppgjøret ventet likevel benken. Den rutinerte førstekeeperen Becky Spencer, som tidligere har vært i storklubber som Arsenal og Chelsea, tok tilbake plassen mellom stengene da hun kom tilbake fra skade.

– Selvfølgelig blir man skuffet når man blir benket, spesielt etter en sånn prestasjon. Men man må respektere laguttaket og gjøre det beste ut av det. Vi er et bra keeperteam som pusher hverandre hver dag og lærer av hverandre. Det er gull for oss alle. Det gir meg bare mer motivasjon til å jobbe på for å bli god nok til å spille neste kamp.

– Hvordan ser du på mulighetene for å bli førstekeeper i Spurs?

– Jeg skal gjøre alt jeg kan hver dag og virkelig stå på for å bli så god som jeg kan. Så får jeg håpe at det blir bra nok til å spille regelmessig. Jeg føler det er ganske likt nivå på keeperne her. Det er en veldig jevn kamp.

Åpner for å bli værende

25-åringens kontrakt går ut etter inneværende sesong, men keeperen utelukker ikke at hun kan bli værende i London-klubben.

I STORSTUEN: Spurs har også fått spille kamp på klubbens nye stadion i årets sesong. Her før derbyet mot Arsenal. Foto: Tottenham Hotspur FC

– Jeg trives veldig godt og har en veldig bra tilværelse. Vi trener på herrene sitt anlegg og har tilgang til alle fasiliteter. Siden vi trener på samme anlegg så treffer vi herrespillerne støtt og stadig.

– Det er et veldig profesjonelt og prestasjonsbasert miljø, som jeg trives veldig godt med. Samtidig er spilletid viktig for meg. Spesielt med tanke på mesterskapet med landslaget kommende sesong. Derfor holder jeg alle muligheter åpne.

Mikalsen forlot Norge og Kolbotn til fordel for Manchester United sommeren 2019. Men det ble aldri noen ligakamper for rødtrøyene.

– Hva er de største forskjellene på Manchester United og Tottenham?

– Jeg må si at United er noen steg lenger frem enn Tottenham, selv om de kom opp til WSL samme år. Da tenker jeg mer på selve klubbstrukturen.

– Samtidig har United akkurat fått slippe til på herrene sitt treningsanlegg, mens vi har vært der hele sesongen. Det er store likheter, men også forskjeller. De største forskjellene går på ting som organisasjon og struktur.

Om stjernen: – Hun er utrolig jordnær og morsom

I begge klubbene har Norge-spilleren fått spille og trene med flere verdensstjerner.

– Det har vært store navn i begge klubber. Det er to toppklubber som tiltrekker seg store navn.

– Det har vært utrolig givende. Jeg har lært utrolig mye. Jeg har plukket opp ting som de gjør og pratet om erfaringer. Det er fint å få et innblikk i hvordan de beste gjør ting. Det har vært morsomt å bli kjent med de store navnene på et personlig plan. Alex Morgan i Tottenham var en ekstremt jordnær og morsom person.

STJERNE: Alex Morgan er en av de største stjernene innenfor kvinnefotballen. Hun får gode skussmål etter tiden i Spurs. Foto: Andy Lyons

Livet i et nedstengt England

Selv om England har vært preget av gjentatte strenge nedstenginger i over ett år, har Mikalsen satt pris på tilværelsen.

– Det har vært utfordrende til tider. Det er ikke det samme å bo i London under lockdown som hva det ville vært ellers. Men min tilværelse har uansett vært ganske lik som den pleier å være. Det er trening og restitusjon det går i.

– Jeg har måttet være kreativ i måten å være sosial på med Zoom-quiz og spill over nett. Jeg føler ikke at jeg har opplevd alt London har å by på. Vi har lange dager. Vi kommer til anlegget kl. 9 og drar hjem kl. 18. Når man kommer hjem, er man så sliten at man ikke orker så mye annet enn å lage middag og se Netflix.

– Det vanskeligste har vært ikke å kunne reise hjem så ofte som i fjor eller få besøk. Bortsett fra det liker jeg London-tilværelsen veldig godt.

– Det er utrolig trist

Keeperen, som i Norge har spilt for Clausenengen, Arna-Bjørnar og Kolbotn, er takknemlig for at ligaen i England er blitt spilt som normalt.

– Jeg er utrolig glad for at jeg er i England med tanke på hva som har skjedd i Toppserien. Med lagene som ikke får trent og det er så utrolig trist. Det får meg til å sette virkelig stor pris på at ting i England aldri er blitt stoppet.

– Regimet er såpass strengt. Vi har vår egen boble og blir testet to ganger i uken. Vi er ekstremt heldige sånn sett, og vi blir ikke truffet like hardt av situasjonen som lagene blir hjemme i Norge.

Spennende landslagssamling i vente

Kommende uke slutter Mikalsen seg til den norske landslagstroppen for privatkamper mot Belgia og Tyskland. Og keepersituasjonen på Norge er noe spesiell. Førstekeeper Cecilie Fiskerstrand har ikke vært på banen for Brighton siden januar, mens Guro Pettersen ikke har spilt seriefotball siden november grunnet vinterpause i Sverige.

Det betyr at Mikalsen, som ennå ikke fått A-lagsdebuten for Norge, er den keeperen som har spilt flest obligatoriske kamper i 2021.

Aurora Mikalsen under en landslagstrening sommeren 2020. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg håper alltid på spilletid, det er det man er der for. Jeg må prestere så bra som mulig på trening for å bli valgt. Blir jeg valgt, så er jeg klar. Blir jeg ikke klar, så skal jeg bidra alt jeg kan fra min posisjon for at laget skal vinne de kampene vi skal spille.

– Selvfølgelig er ambisjonene mine å spille landslagsfotball. Spesielt å ta landslaget til sluttspill i store mesterskap. Det store målet er EM i England neste sesong.

De forberedelsene starter kommende uke. Og det er mye som har måttet være på plass for at Mikalsen skal få lov til å bli med på samlingen.

– Det er så mye papir og greier som skal på plass. Noe som selvsagt er rettferdig når man skal få lov til å reise mens store deler av verden ikke får det. Jeg er jo veldig privilegert som kan få reist med jobben min.

FLAGGET PÅ BRYSTET: Mikalsen er klar for nye landslagsoppdrag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg må testes før jeg reiser, under reise og når jeg kommer tilbake. Så må jeg i karantene når jeg kommer tilbake til England. Men siden jeg har vært i boble og fulgt UEFA-protokollen kan jeg fremdeles dra på trening når jeg kommer tilbake. Men jeg kan kun gå ut av huset for å trene.

Koronatester er noe 25-åringen er blitt særdeles rutinert på.

– Det har vært to tester i uken helt siden juli. Det skal ikke være noe problem. Jeg tror faktisk aldri man blir vant til det. Jeg syns fortsatt det er ubehagelig.

Det er rett og slett blitt en del av hverdagen for en toppspiller i 2021. Kommende torsdag spilles den første landskampen for året når de norske fotballjentene møter Belgia. Dersom Martin Sjögren gir Mikalsen tillit, er det ingen tvil om at målvakten er klar.