Heldige utenfor prioriteringsgruppa fikk vaksine: – Nesten som å vinne i Lotto

Kjartan Sverdrup, kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune bekrefter overfor TV 2 at noen enkeltpersoner har fått tilbud om vaksine selv om det ikke var deres tur i prioriteringsrekkefølgen.

– Det var 11 totalt fra reservelistene til bydel gamle Oslo som ble kalt inn i går. Det inkluderer også folk som er i prioriteringsgruppa, som kanskje skulle blitt kalt inn i neste uke, sier Sverdrup til TV 2.

Som å vinne i Lotto

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

– I all hovedsak kaller vi inn personer i henhold til FHIs prioriteringsrekkefølge. Men det har også forekommet noen svært få tilfeller av at vi har kalt inn personer fra andre grupper. For eksempel hvis klokka er 21 på kvelden, og vaksinedosene er i ferd med å nå sin utløpsdato, så kan det hende at vi ringer helt fram til at noen svarer, sier Sverdrup til Dagbladet og legger til:

– Det er nesten som å vinne i Lotto.

Tidligere denne uken opprettet Oslo kommune et registreringssystem for vaksinasjon. Der man kunne registrere at man ønsker å bli oppringt dersom andre ikke møter til sin vaksinasjonsavtale. Man må da kunne være tilgjengelig for vaksinasjon i løpet av 30 minutter.

- Nytt at såpass unge får vaksine

Da TV 2 spurte Camilla Stoltenberg torsdag formiddag om hun kjente til saken svarte hun følgende:

– Nå har jo kommunene sagt at de skal prioritere å få inn folk som er i den gruppen som for øyeblikket får tilbud om vaksine, så det er nytt for meg at såpass unge får vaksine. Det er veldig fint for dem, men det er viktig at kommunene sørger for at risikogruppene nå blir vaksinert.