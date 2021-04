Bøndene Karl Emil og Berit fortviler: – Risikerer vår egen psykiske helse

– Jeg vet det er mange av våre kolleger som nå i det siste har hatt det veldig tungt og vanskelig, sier grønnsaksbonde Karl Emil Rosnæs.

Han og kona Berit driver vekselsdyrking av løk, kål, selleri, agurker og korn på gården i Rygge. I disse dager må de bestille frø og stiklinger ut i fra hvor stor de tror avlingen vil bli i år. Men det er vanskelig å vite – alt er usikkert.

– Vi planlegger for full produksjon, men med en for stor usikkerhet, sier Rosnæs.

Norsk ungdom vil ikke luke

Også i år er det usikkerhet knyttet til tilgangen til arbeidskraft fra utlandet. Det er vanskelig å få norsk ungdom til å luke og plukke grønnsaker i sommersola. Det er et samarbeid mellom NAV og landbruket, men det finnes ikke nok norsk arbeidskraft som kan erstatte de utenlandske.

– NAV klarer ikke å skaffe nok folk. Man må ha riktig kunnskap for å jobbe i landbruket. Det blir jo som i byggebransjen, man kan ikke sette hvem som helst til å bygge et hus, sier lederen for Grøntutvalget i Norges bondelag, Thor Johannes Rogneby.

Han sier situasjonen på flere områder er klart vanskeligere enn i fjor.

– Reglene i år er strengere enn i fjor, med tanke på å få folk inn, også i EØS-området. Også karantenereglene er betydelig strengere, påpeker han.

Ekteparet i Rygge vil helst ha de erfarne og arbeidsomme arbeidstakerne fra Vietnam.

I år er usikkerheten enda større enn i fjor. For nå har såkalte tredjeland, som Ukraina og Vietnam signalisert at de som reiser til land med smitte, ikke får innreisetillatelse når de kommer hjem igjen.

– Redd for at de ikke reiser hjem

BEKYMRET: Karl Erik Rosnæs og Berit Ullestad er bekymret for den kommende sesongen. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Det har gjort norske myndigheter engstelige, og behandler nå ikke søknader fra arbeidere i disse landene.

– De er nok redd for at de ikke reiser hjem igjen, sier Berit Ullestad på grønnsaksgården i Rygge.

– Vietnam ville ikke ta tilbake arbeiderne sine etter sesongen i fjor, på grunn av koronasmitten, supplerer ektemannen Karl Emil.

Rundt 18 000 arbeidere fra utlandet jobber på norske gårder i høysesongen. Nå gjør all usikkerheten at mange bønder sliter med fremtidsuro og depresjoner.

Risikerer egen psykisk helse

Norges bondelag og andre jordbruksorganisasjoner arrangerer nå ukentlige webinarer for at bøndene skal kunne snakke om hvordan de har det.

– Og så blir vi oppfordret til å ta en ekstra telefon til en kollega, sier Berit Ullestad.

– Vi gjør jo investeringer for flere millioner da, som vi skal ha tilbake når vi selger avlingen. Slik er det en stor økonomisk risiko, men også en risiko for vår egen psykiske helse, sier bonde Karl Emil Rosnæs.

Grøntlederen i Bondelaget har ikke oversikt over akkurat hvor mange som sliter med psykiske problemer, men håper at bøndene er flinke til å ta vare på hverandre.

– Jeg tror det er kultur for å snakke om disse utfordringene, og at kommunikasjonen mellom bøndene er god. Men vi vet jo ikke hvor mye vi får fanget opp av dette, sier Thor Johannes Rogneby.